Day One: Tagebuch-App jetzt mit Apple-Login und neuer Tagesansicht

Wer unter iOS Tagebuch führen möchte, hat sicherlich schon von der bekannten Anwendung Day One (App Store-Link) gehört. Die Anwendung wurde von Apple schon mehrfach beworben und gehört zu den ständigen Empfehlungen im App Store. Der Download ist kostenlos und finanziert sich über ein Premium-Abonnement. Für die Installation des Tagebuchs sollte man neben iOS 13.1 auch etwa 118 MB an freiem Speicherplatz mitbringen. Die Nutzung der App ist schon seit längerem auch in deutscher Sprache möglich.

Auch wir haben schon mehrfach über die beliebte Tagebuch-App Day One berichtet. Die Entwickler von Bloom Built haben nun ein großes Update auf den Weg gebracht, das die Universal-App auf Version 5.0 anhebt und einige spannende Neuerungen für die Nutzer bereit hält. Wir listen diese hier nun auf.

Eine komplette Neuimagination des Aktivitäts-Feeds, „Heute", fasst fünf Journal-Elemente an einem Ort zusammen: Deine Standortdaten, Kalenderereignisse, aufgenommene Fotos, die Einträge des Tages und die bisherigen Einträge zu diesem Tag. „Heute" bietet einen Überblick darüber, wo du gewesen bist und was du getan hast, und ermöglicht es dir, das Wichtigste auf wirklich bequeme Weise zu protokollieren. „Heute" ist auch die nahtloseste Art, die Vergangenheit mit einem Blick auf „An diesem Tag" Revue passieren zu lassen. Du kannst auf die Heute-Ansicht zugreifen, indem du auf ein Datum im Kalender, auf das Datum in der Zeitachse oder auf Heute im Seitenmenü des Journals tippst. - Medien-Auswahl: Das Hinzufügen von Fotos und Videos zu deinen Einträgen ist jetzt dank vier wichtiger Aktualisierungen der Medienauswahl einfacher. PDF-Export: Mit Day One bleiben deine Einträge immer deine eigenen. Wir haben unser PDF-Exportsystem neu aufgebaut, um dir noch mehr Kontrolle darüber zu geben, wie du deine Daten exportierst.

Anmelden mit Apple: Wir haben es für dich noch einfacher gemacht, dein Day One-Konto zu erstellen, indem wir die Funktion Anmelden mit Apple hinzugefügt haben. Bestehende Benutzer, die die Einfachheit der Anmeldung bei Apple nutzen möchten, können ihr Konto für eine zukünftige Authentifizierung umstellen.

CSV-Export: Jetzt kannst du deine Day One-Daten als .csv-Datei exportieren.

An Diesem Tag zeigt jetzt eine Karte mit allen eingetragenen Orten aus den vergangenen Jahren.

Darüber hinaus gibt es auch die üblichen Bugfixes und Performance-Verbesserungen in Day One. Die Aktualisierung auf Version 5.0 lässt sich ab sofort kostenlos aus dem deutschen App Store auf alle unterstützten iPhones und iPads herunterladen. Auch eine Desktop-Version von Day One (Mac App Store-Link) ist im deutschen Mac App Store verfügbar.