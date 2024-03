DB Navigator: Tickets ohne Kundenkonto buchen

Bei der Bahn haben vermutlich ein Großteil ein aktives Kundenkonto. Wer viel mit der Bahn unterwegs ist, kann im Konto alle Fahrten sehen, gespeicherte Zahlungsmittel verwenden, die BahnCard aufrufen und mehr. Wenn ihr nur gelegentlich auf der Schiene unterwegs seid, könnt ihr ab sofort Tickets auch ohne Kundenkonto buchen – mit ein paar Einschränkungen.

Der DB Navigator für das iPhone (App Store-Link) wurde auf Version 24.12.1 aktualisiert und bietet fortan die Buchung von Tickets ohne Konto an. Ihr sucht wie gewohnt nach einer Verbindung, geht zur Angebotsauswahl über und könnt dann manuell eure Daten eingeben und buchen. Bezahlen könnt ihr zum Beispiel schnell mit Apple Pay. Ohne Anmeldung ist die Bezahlung per Lastschrift nicht möglich, ebenso lassen sich keine Gutscheine einlösen.

Helles oder dunkles Erscheinungsbild im DB Navigator

Bisher hat sich der DB Navigator an den iOS-Einstellungen orientiert und die App hat sich entweder hell oder dunkel gezeigt. Nach dem Update könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr den DB Navigator immer im hellen oder immer im dunklen Layout nutzen wollt – unabhängig von den Systemeinstellungen. Letztere ist aber weiterhin vorhanden.

Verbindungen per AirDrop teilen

Mit dem letzten Update im Februar könnt ihr Verbindungen per AirDrop teilen. Die Funktion ist praktisch, allerdings hätten wir uns hier eine bessere Umsetzung gewünscht. Via AirDrop wird ein Textdokument geteilt, in der die Verbindung aufgelistet ist. Schöner wäre es, wenn die Verbindung direkt in der App angezeigt wird.

Der DB Navigator steht im App Store zum Download bereit, ist 169 MB groß und mit 3,3 Sternen bewertet.