Deebot T30S Combo Complete: Ab heute um 300 Euro reduziert

Die Amazon Prime Days sind nicht mehr weit entfernt. Doch in dieser Woche geht es schon mit einem „Pre-Heat-Deal“ im Ecovacs-Sortiment los. Der Saug- und Wischroboter Deebot T30S Combo Complete (Amazon-Link) ist ab heute um 300 Euro reduziert bei Amazon erhältlich. Derzeit kostet das Gerät daher nur 999 Euro statt 1.299 Euro.

Beim Amazon Pre-Heat-Deal könnt ihr ausgewählte Artikel von unterschiedlichen Herstellern nach Einlösen eines Coupons bereits vor dem Prime Day deutlich vergünstigt erhalten. Ecovacs beteiligt sich an der Aktion und verkauft seinen Saug- und Wischroboter Deebot T30S Combo Complete ab heute für 999 Euro statt 1.299 Euro.

Der Deebot T30S Combo Complete ist ein Saug- und Wischroboter, der mit 11.000 Pa Saugleistung ausgestattet ist und über seitlich ausfahrende Wischmoops verfügt. Auch intelligent Nachwischen kann das Gerät. So will der Deebot T30S für makellose Sauberkeit in euren vier Wänden sorgen. Dank der Zero-Tangle-Technologie, einer antistatischen Rollbürste, soll das Aufwickeln von Haaren verhindert werden. Interessant an dem Gerät ist vor allem, dass es mit drei verschiedenen Aufsätzen und Bürsten kommt und über eine vierstufige Filterung verfügt.

Besonders praktisch finde ich, dass der Deebot T30S Combo Complete auch über einen Handstaubsauger verfügt. Der ist ja leider bei Saug- und Wischrobotern trotzdem unerlässlich, wenn man zum Beispiel Fußleisten oder für den Roboter unzugängliche Stellen reinigen möchte.

Um den Deebot T30S Combo Complete für 999 Euro zu erwerben, aktiviert einfach auf der Amazon-Artikelseite (LINK) den 300-Euro-Gutschein und fügt den Artikel eurem Einkaufswagen hinzu.

Weitere Ecovacs-Angebote beim Prime Day

Zum Prime Day am 16. und 17. Juli reduziert Ecovacs weitere seiner Haushaltsroboter. Folgende Geräte sind dann erhältlich:

Deebot X5 Omni : Der in D-Form entworfene Deebot X5 Omni ist ein Saug- und Wischroboter, der sich besonders gut an Wände und Ecken anpassen können soll. Er verfügt über eine Saugleistung von 12.800 Pa, eine Anti-Tangle-Bürste und einen KI-gestützten Nachreinigungsprozess. Der X5 Omni kann außerdem Teppiche erkennen und die Wischbürsten dann automatisch anheben. Die Station reinigt den Mopp mit 70 Grad heißem Wasser und entleert den Staubbehälter des Roboters automatisch.

Deebot T30 Pro Omni in Weiß oder Schwarz: Der Deebot T30 Pro Omni ist der richtige Saug- und Wischroboter für alle, die weniger Platz für die Absaugstation habe. Die Mini-Omni-Station bietet dabei automatische Moppreinigung und -trocknung, nimmt aber weniger Platz in Anspruch als die Station des T30 Combo Complete.

Deebot T20 Omni: Der Saug- und Wischroboter T20 Omni kann ebenfalls Teppiche erkennen und die Wischmopps dann automatisch anheben. Dank der Heißwasser-Reinigung werden die Mopps nach Nutzung außerdem hygienisch gereinigt. Der Deebot T20 Omni hat eine Saugleistung von 6000 Pa.

Goat G1-800: Der Goat G1-800 ist ein Rasenmäh-Roboter für Gärten mit einer Größe von bis zu 800 Quadratmeter. Das Gerät kann ohne Begrenzungskabel verwendet werden und verfügt über eine intelligente Hinderniserkennung und eine Videoüberwachungsfunktion in Echtzeit.

Winbot W2 Omni: Der Winbot W2 Omni ist euer Helfer bei der Fensterreinigung. Er verfügt über eine tragbare Multigunktionsstation, eine Weitwinkel-Sprühfunktion und präzisen Wasserdruck. Die Saugleistung des W2 Omni beträgt 2.800 Pa. Das verbaute Anti-Rutsch-Antriebssystem soll für einen sicheren Reinigungsvorgang sorgen.

Deebot N20 Pro Plus: Der Deebot N20 Pro Plus richtet sich an Einsteiger der Saugroboter-Szene. Er verfügt über eine Saugleistung von 8.000 Pa und eine präzise Navigation. Auch eine Anti-Tangle-Bürste ist verbaut. Der Deebot N20 Pro Plus kommt außerdem ohne Staubbeutel aus.

Der Prime Day findet dieses Jahr vom 16. bis 17. Juli statt.