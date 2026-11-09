Der Taschenrechner auf dem iPhone Duo macht mich wahnsinnig

Das iPhone Duo ist zwar weiterhin ein iPhone, doch einige Handgriffe muss man neu lernen. Jahrelange Nutzung des klassischen iPhones hat dazu geführt, dass sich Aktionen und Griffe tief ins Gedächtnis eingebrannt haben. So auch beim Taschenrechner.

Neues Display, neues Layout

Durch das breitere Display hat der Taschenrechner auf dem iPhone Duo eine andere Anordnung der Tasten erhalten. Das ist grundsätzlich nachvollziehbar, denn mehr Breite bedeutet mehr Platz, und den möchte Apple sinnvoll nutzen. Im Alltag macht mich das aber wahnsinnig. Obwohl ich den Taschenrechner nur unregelmäßig nutze, drücke ich ständig die falsche Taste.

Der Grund liegt in einer kleinen, aber entscheidenden Änderung: Bisher saß die „Gleich“-Taste, also das Gleichheitszeichen, immer in der unteren rechten Ecke. Beim iPhone Duo befindet sich rechts nun eine ganze Spalte voller Tasten, die unten rechts mit dem „Plus“-Zeichen endet. Genau dort, wo der Daumen seit Jahren automatisch das Ergebnis erwartet.

Muskelgedächtnis schlägt Logik

Wer ein iPhone Duo nutzt, wird das Problem kennen: Statt auf das Gleichheitszeichen zu tippen, drückt man unweigerlich auf das Pluszeichen. Das Ergebnis erscheint nicht, stattdessen wartet die App auf die nächste Zahl. Man tippt also erneut, rechnet im Kopf nach und ärgert sich über den eigenen Daumen.

Dabei handelt es sich keineswegs um ein Versehen, sondern um ein klassisches Beispiel für Muskelgedächtnis. Über Jahre hinweg läuft die Bedienung eines vertrauten Layouts völlig automatisch ab, ohne dass man bewusst hinschaut. Ändert sich die Anordnung, gerät dieser Automatismus ins Stolpern. Das ist übrigens kein Problem des Taschenrechners allein, doch bei einer App, die auf schnelle, präzise Eingaben ausgelegt ist, fällt es besonders auf.

Was hilft bis zur Gewöhnung?

Bis sich das neue Layout in mein Gehirn eingebrannt hat, wird wohl noch einiges an Zeit vergehen. Bis dahin hilft es, bewusst einen Blick auf die Tasten zu werfen, statt blind zu tippen. Wer lieber auf Nummer sicher gehen möchte, kann einfache Rechnungen auch direkt in die Spotlight-Suche eingeben oder per Siri erledigen lassen. Das umgeht die Tastenanordnung komplett.

Fazit

Der Taschenrechner auf dem iPhone Duo ist kein schlechter Taschenrechner, er ist nur anders als gewohnt. Und genau das ist das Problem: Auch kleine Layout-Änderungen können im Alltag spürbar nerven, wenn sie tief verankerte Gewohnheiten betreffen. Ob ich mich irgendwann daran gewöhne, wird sich zeigen. Bis dahin lande ich weiterhin öfter beim Plus als beim Ergebnis.