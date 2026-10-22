„Designers of Tomorrow“: Apple zeigt, wie Mac, iPhone und iPad modernes Design prägen

Apple präsentiert in Paris vier spannende Designprojekte, bei denen Mac, iPad und iPhone eine wichtige Rolle spielen. Im Rahmen der Ausstellung „Designers of Tomorrow“ zeigen Kreative, wie sie Apples Geräte und Apps nutzen, um ihre Ideen zu entwickeln und in konkrete Objekte zu verwandeln. Im Mittelpunkt steht das Thema „Präsenz“, das anhand von Möbeln und Beleuchtung aus unterschiedlichen gestalterischen Perspektiven beleuchtet wird.

Der Architekt Salem S. Charabi setzte bei seinem Entwurf für eine Laterne auf das MacBook Pro. Mit dem Apple-Notebook skizzierte und modellierte er seine Idee digital. Das Projekt zeigt, wie sich klassische Entwurfsarbeit und moderne Software miteinander verbinden lassen. Digitale Werkzeuge helfen dabei, erste Gedanken schnell zu visualisieren und gestalterische Konzepte weiterzuentwickeln, bevor daraus ein fertiges Objekt entsteht.

Auch die Designerin Yoonjeong Lee nutzte Apple-Technik für ihren kreativen Prozess. Mit einem iPad Pro und dem Apple Pencil entwickelte sie Ideen für eine ungewöhnliche Kombination aus Tisch und Lampe. Das Tablet dient dabei als flexibles Werkzeug, um Formen auszuprobieren, Entwürfe anzupassen und unterschiedliche Ansätze direkt festzuhalten. Gerade für Designer, die gern frei skizzieren, verbindet diese Arbeitsweise die Haptik des Zeichnens mit den Möglichkeiten digitaler Gestaltung.

Gemeinsam gestalten, auch über große Entfernungen

Die Designerin Isabel Rower setzte auf eine andere Kombination aus Hardware und Software. Mit ihrem iPhone dokumentierte sie ihre Arbeit, während sie in Keynote mit visuellen Ideen für einen Stuhl experimentierte, der mit Fransen aus Keramikperlen gestaltet ist. Damit kommt eine Anwendung zum Einsatz, die viele vor allem für Präsentationen kennen. Im Designprozess kann sie jedoch auch dabei helfen, visuelle Konzepte zu arrangieren und verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten schnell miteinander zu vergleichen.

Wie digitale Werkzeuge die Zusammenarbeit erleichtern, demonstrieren Genki Matsumura und Sebastián Zorrilla, die Gründer des Designstudios Parafernalia. Sie arbeiteten zwischen Monterrey und Mexiko-Stadt an einem Objekt aus Stahl, das sich zu einem Tisch und Hockern ausklappen lässt. Für den Austausch und die Entwicklung ihrer Ideen nutzten sie Procreate, Nachrichten und FaceTime. Das Projekt macht deutlich, wie sich kreative Zusammenarbeit über räumliche Grenzen hinweg organisieren lässt, wenn digitale Zeichenwerkzeuge und Kommunikations-Apps zusammenspielen.

„Designers of Tomorrow“ findet bereits zum zweiten Mal statt und wird gemeinsam mit Design Miami organisiert. Die kuratorische Leitung übernimmt Rodman Primack, während Molly Anderson von Apple als Jurymitglied an der Auswahl der teilnehmenden Designer beteiligt war. Eröffnet wurde die Ausstellung am 20. Oktober dieses Jahres im Hôtel de Maisons in Paris. Weitere Infos zur Ausstellung und den Werken der Künstler und Künstlerinnen gibt es abschließend auch in Apples Newsroom-Artikel.