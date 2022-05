Deutsche Bahn: 9-Euro-Ticket ab 23. Mai auch in der App zu kaufen

Die Deutsche Bahn will das im Zuge der Energiekosten-Entlastung verabschiedete sogenannte 9-Euro-Ticket ab dem 23. Mai auf der eigenen Website sowie in der Bahn-App zum Kauf anbieten. Für den Preis von 9 Euro lässt sich dann ein Monatsticket erwerben, das Nutzern und Nutzerinnen die deutschlandweite Verwendung im Regionalverkehr sowie in allen ÖPNV-Verkehrsverbünden erlaubt. Dies soll im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August 2022 gelten. Für einen Preis von insgesamt 27 Euro kann man dann in ganz Deutschland das Angebot in Anspruch nehmen.

Die Deutsche Bahn hat nun auf der eigenen Website weitere Details für den Verkaufsstart des 9-Euro-Tickets mitgeteilt. Geht es nach ihnen, soll das Ticket ab dem 23. Mai sowohl auf der Website, als auch in der DB Navigator-App (App Store-Link) und auch an Reisezentren in Bahnhöfen und Fahrkartenautomaten zu erwerben sein. Auf der Sonderseite werden auch häufig gestellte Fragen, beispielsweise zum Handling von Monatsabos oder Zeitkarten, dem Mitnehmen von Kindern, Hunden oder Fahrrädern, Rabatten und kombinierten Tickets beantwortet.

Drei Bundesländer wollen das Vorhaben blockieren

Bevor sich das 9-Euro-Ticket jedoch buchen lässt, sind noch einige Hürden zu bewältigen: Der Bundestag und Bundesrat müssen dem Vorhaben in dieser Woche erst zustimmen. Aktuell haben aber bereits drei Bundesländer Bedenken angemeldet und drohen mit einer Blockade der Abstimmung im Bundesrat: Bayern, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern.

„Wenn der Bund glaubt, er könne sich auf dem Rücken der Länder für ein dreimonatiges Trostpflaster beklatschen lassen und andere sollen dafür die Rechnung zahlen, dann hat er sich gewaltig getäuscht. Eine echte Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger wäre eine dauerhafte Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs durch mehr Bundesmittel.“

So erklärte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) der Nachrichtenagentur dpa in München (via Spiegel Online). Auch die Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Hermann (Grüne) Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Meyer (SPD), äußerten sich ähnlich und forderten vom Bund weitere Zusagen in Form von Mitteln für den Nahverkehr.

In der DB Navigator-App gibt es bisher noch keine Hinweise auf das geplante 9-Euro-Ticket des Bundes. Die Deutsche Bahn hat sich aber offenbar vorbereitet und steht in den Startlöchern, das Ticket anbieten zu können. Nun liegt es in den Händen der Politik, das Vorhaben auf den Weg zu bringen.

Was haltet ihr vom geplanten 9-Euro-Ticket für den Juni, Juli und August? Werdet ihr es in Anspruch nehmen? Wenn ja, für welche Zwecke? Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare zum Thema.