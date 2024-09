Devolo wagt Neustart mit neuer Produktkategorie

Devolo hat sich bereits vor einigen Jahren einen Namen mit seinen Powerline-Adaptern gemacht, das Netzwerk wurde so ganz einfach durch das Stromnetz im Haus gejagt. Vor ein paar Jahren ist man dann in die Insolvenz geschlittert, aus dem Schlamassel hat man aber eigenständig einen Weg hinaus gefunden. Nun geht es mit neuen Produkten an den Start – und ganz vorne dabei ist durchaus eine Überraschung.

Mit einem eigenen 5G-Router will Devolo Ende des Jahres durchstarten und damit den Personen eine technische Lösung bieten, die mit der Festnetz-Geschwindigkeit nicht zufrieden sind oder auch im Urlaub ihr eigenes WLAN mit dabei haben wollen. Neben 5G unterstützt der Router auch LTE und 3G.

Pluspunkt sind die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten: Zusätzlich zu WLAN 6 mit einem Topspeed von bis zu 3.600 Mbit/s ist der devolo 5G-Router auch mit einem 2,5-Gbit/s-Port und einem 1-Gbit/s-Port ausgestattet. Per FXS-Port lässt sich zudem ein analoges Telefon anschließen. Die Bedienung erfolgt über die kostenlose devolo Home Network App und eine komfortable WebUI.

Die weiteren Neuheiten von Devolo im Überblick

Devolo Magic 2 WiFi 6 next: Das neue Powerline-Flaggschiff ermöglicht WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3.000 Mbit/s – ein Performance-Plus von fast 50 Prozent. Der neue Devolo Magic 2 WiFi 6 next wird Ende des Jahres als Einzeladapter (189,90 Euro), als Starter Kit (249,90 Euro) und Multiroom Kit (429,90 Euro) erhältlich sein.

Neue WiFi 6 und WiFi 7 USB-Sticks: Mit dem Devolo WiFi 6 Stick nano (USB 2.0) und WiFi 7 Stick (USB 3.0) beschleunigt man das WLAN älterer Computer und Notebooks. Einfach einstecken und lossurfen. Erscheinen Ende des Jahres, Preis noch unbekannt.

Zwei neue devolo Ethernet-Switches: Die neuen Devolo Ethernet-Switches bringen mit jeweils acht beziehungsweise 16 Ports viele Endgeräte kabelgebunden ins Internet. Beide Switches unterstützen aktuelle IEEE802.3-Standards für die Datenübertragung mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Die neuen Devolo Switches kommen Ende des Jahres für 29,99 Euro beziehungsweise 69,99 Euro in den Handel.