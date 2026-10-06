Die besten Tineco-Deals der Amazon Prime Deal Days

Bei Amazon sind die Prime Deal Days mittlerweile in vollem Gange. Für Prime-Mitglieder gibt es Angebote aus den verschiedensten Kategorien. Mit dabei ist auch Tineco, ein uns allen bestens bekannter Hersteller für die smarte Bodenpflege. Vier Highlights stellen wir euch in diesem Artikel genauer vor.

Das aktuelle Top-Modell: Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro

Der Produktname geht ja schon fast runter die Butter und auch der Schmutz auf dem Boden hat gegen dieses Monster keine Chance. Die HyperSteam-Technologie dieses Nass- und Trockensaugers erhitzt den Dampf auf bis zu 160 Grad Celsius und löst so auch Fett und eingetrocknete Verschmutzungen. Bei besonders hartnäckigen Flecken wechselt die Bürstenrolle dank ReverseScrub-Technologie per Knopfdruck die Drehrichtung.

Ebenfalls klasse in Sachen Komfort: Der Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro kann flach auf dem Boden liegend auch unter Möbeln wischen. Ein angepasstes Design sorgt zudem dafür, dass sich keine Haare und Fasern um die Bürste wickeln. Nach dem Einsatz reinigt sich das Gerät selbst und wird über das FlashDry-System in nur fünf Minuten bei 85 Grad Celsius getrocknet.

Mit einem regulären Preis von 849 Euro ist der Spaß leider nicht ganz günstig. Im Rahmen der Prime Deal Days könnt ihr jetzt schon für 649 Euro zuschlagen.

Angebot Tineco Floor ONE S9 Artist Steam Pro Smart Nass-Trockensauger, HyperSteam 160℃ HyperSteam Technologie: Die innovative Kesseltechnologie von Tineco erhitzt Dampf auf bis zu 160℃ und stellt sicher, dass die...

ReverseScrub Technologie: Die Umkehrung der Bürstenrolle auf Knopfdruck ermöglicht müheloses Entfernen hartUltralange Laufzeitnäckiger Flecken und...

Einsteigermodell zum kleinen Preis: Tineco Floor One Stretch S6

Sollte euer Budget etwas begrenzter sein, dann könnt ihr zum Budgetmodell von Tineco greifen. Aber auch der Tineco Floor One Stretch S6 muss sich in Sachen Features nicht verstecken: Das zusätzliche 45-Grad-Schwenkdesign sorgt auch in flacher Position für Wendigkeit an Kanten und in Ecken. Der iLoop Smart Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad in Echtzeit und passt Saugkraft und Wasserdurchfluss automatisch an, während die 720-Grad-bidirektionale Bürstenrotation gemeinsam mit dem FlashDry-Selbstreinigungssystem für ein hygienisch sauberes Gerät nach jedem Einsatz sorgt.

Aktuell bekommt ihr das Gadget für nur 169 Euro statt dem regulären Preis in Höhe von 349 Euro.

Angebot Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger, 20Kpa，180°-Flachdesign 20 kpa Saugkraft für Nass- und Trockenschmutz Der Stretch S6 saugt und wischt Hartböden in einem Durchgang und entfernt Krümel, Tierhaare und...

180° flach und 13 cm niedrige Bauweise Der HyperStretch-Körper gleitet mit nur 13 cm Höhe unter Betten, Sofas und niedrige Schränke. Das...

Kabelloser Staubsauger ohne Wischen: Tineco Pure One A70S

Solltet ihr nur einen einfachen Staubsauger suchen, dann hat Tineco ebenfalls das passende Gerät für euch auf Lager. Mit 270 AW Saugkraft und der PureCyclone-Technologie zur effektiven Trennung von Luft und Staub nimmt er Schmutz gründlich auf, während der iLoop Smart Sensor die Leistung automatisch an den Verschmutzungsgrad anpasst. Die ZeroTangle-Bürste verhindert, dass sich Haare um die Bürste wickeln, und das um 180 Grad klappbare Rohr erleichtert die Reinigung unter niedrigen Möbeln. Eine grüne LED-Leuchte sorgt für bessere Sichtbarkeit von Schmutz auf dem Boden.

Den Tineco Pure One A70S bekommt ihr aktuell 70 Euro günstiger, der Preis ist für die Prime Deal Days auf 299 Euro gesunken.

Angebot Tineco Pure ONE A70S Akku Staubsauger, 320AW Saugkraft, 110 Min. Laufzeit Ultimative 320 AW Saugkraft für Tiefenreinigung: Mit einer außergewöhnlich starken Saugkraft von 320 AW beseitigt der Tineco A70S mühelos...

Bis zu 110 Minuten Laufzeit & iLoop Sensor: Reinigen Sie das komplette Haus ohne Ladeunterbrechung. Der smarte TINECO iLoop Sensor erkennt...

Speziell für Teppiche entwickelt: Tineco Carpet One Cruiser

Solltet ihr bei euch zu Hause besonders viele Teppiche haben, möglicherweise sogar ganze Räume mit diesem Bodenbelag, dann ist der Tineco Carpet One Cruiser eine interessante Option. Dieser Teppichreiniger wird per Kabel mit Strom versorgt, liefert dafür aber auch besonders viel Leistung.

Eine optimierte Vorbehandlungsformel löst hartnäckige Flecken bereits vor der Reinigung an, während das iLoop-Sensormodul den Verschmutzungsgrad erkennt und Wasserfluss sowie Saugkraft automatisch anpasst. Dank SmoothPower-Technologie mit drei Leistungsstufen lässt sich das Gerät auf Hoch- und Kurzflor gleichermaßen mühelos führen. Nach dem Einsatz reinigt und trocknet das FlashDry-System Bürste und Einlass automatisch.

Auch hier könnt ihr derzeit ordentlich sparen, der Preis sinkt von 699 Euro auf nur noch 479 Euro.