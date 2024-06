Die Highlights der Woche: Vision Pro in Deutschland erhältlich

Endlich ist es so weit: Apple Vision Pro kann in Deutschland bestellt werden. Ab dem 12. Juli wird das Reality-Headset in Deutschland ausgeliefert. Aber wen interessiert das überhaupt?

Auch wir haben natürlich überlegt, ob wir uns eine Vision Pro bestellen. Aber für ein bisschen Spaß mal eben 3.999 Euro auf den Tisch blättern? Das war uns dann doch ein bisschen zu viel. Und für ein paar Tage ausprobieren und dann wieder zurückschicken? Nein, noch nicht einmal das.

Und das soll schon etwas heißen, denn normalerweise bin ich auf neue Apple-Gadgets richtig heiß. Ein neues iPhone? Ich bin dabei. Neue AirPods Pro? Muss ich haben. Ein MacBook mit einem neuen Design? Da komme ich echt ins Grübeln. Aber all das – ist bei Vision Pro überhaupt nicht existent.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch direkt zwei Vision Pro bestellt, weil eine alleine ja auch irgendwie langweilig ist? Oder macht ihr um dieses dann doch etwas teure Gadget doch lieber einen großen Bogen?

