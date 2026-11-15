Die Highlights der Woche: Warum schafft das kein anderer?

Es gibt da draußen ja jede Menge digitale Bilderrahmen. Ich selbst nutze einen im Wohnzimmer und ich finde ihn grandios. Endlich sind die vielen tollen Familienschnappschüsse nicht mehr nur im Handy, sondern werden auch angesehen. Meine kleine Tochter schaut sich immer wieder begeistert Bilder an.
Einige digitale Bilderrahmen bieten auch die Option, die Uhrzeit anzuzeigen. In quasi allen Fällen ist das aber nur eine statische Anzeige, die an einer festen Stelle auf dem Bildschirm die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Das ist nicht sonderlich smart.
Und genau hier kommt Apple mit dem neuen HomeView ins Spiel. Dort wird die Uhrzeit in das Bild integriert, perfekt an die Perspektive angepasst. Einzelne Zahlen können zum Teil hinter Objekten im Vordergrund des Fotos verschwinden. Die Uhrzeit ist auf Wunsch im Liquid-Glass-Design gehalten und leicht transparent. Kleine Kniffe, die optisch jede Menge hermachen. Warum bekommen die anderen Hersteller so etwas nicht hin?
Es ist außerordentlich schade, dass Apple so etwas nicht für den Lockscreen des iPads anbietet. So könnte das nicht genutzte Tablet einfach abgestellt werden, möglicherweise sogar auf einem Dock mit Ladefunktion, und in dieser Zeit als digitaler Bilderrahmen dienen.
Ja, natürlich möchte Apple jetzt zusätzlich zum iPad noch den Apple HomeView verkaufen. Aber wenn es nur um Umsätze geht, dann baut doch einfach eine luxuriöse iPad-Ladestation für 179 Euro. Ich bin mir sicher, dass auch die gekauft werden würde…
Neues aus dem Hueblog
In unserem Blog rund um Philips Hue war in dieser Woche jede Menge los. Ihr könnt zum Beispiel einen Blick auf die bereits gestarteten Black-Friday-Angebote von Philips Hue werfen. Außerdem haben wir weitere Informationen zur neuen Beleuchtung von Regalen, Schränken und Küchen für euch gesammelt. Hier dürfte es vermutlich im Januar offiziell losgehen.
Alle Top-Themen der Woche im Überblick
- Funktioniert Apple HomeView auch in Deutschland?
- Apple HomeView: Das sagen die ersten Tester
- Neuer Apple TV 4K im Test: Genial und teuer
- EcoFlow STREAM AC 5000: Starker PV-Speicher im Test
- Plants vs. Zombies: Klassiker wird für Apple Arcade neu aufgelegt
- Mova V70 Ultra Complete: Günstiger als Dreame und Roborock
- Black Friday: Die besten Ladegeräte und Powerbanks von Anker
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- Schmuddelwetter: Großes Update für sehr gute Wetter-App
- Smart heizen: 5 Thermostate im Vergleich
Kommentare 6 Antworten
Weil es dann demnächst von anderen kopiert wird
Ich denke es hat nicht, mit nicht hinbekommen zu tun, sondern man kann nicht immer auf alles kommen.
Wir sollten Apple nicht auf so einen hohen Tron stellen, die bekommen KI in der EU nicht mal hin
Es schafft keiner? Die idealen Geräte dafür waren auch hier die Surface Pros. Davon habe ich zwei alte im Haushalt herumfliegen – extra für sowas umgebaut. Einer ist eine Steuerzentrale und kann auch im Standby Fotos anzeigen und der andere ist halb mobil für die Serververwaltung und Archive.
Bei beiden wurden allerdings für einen dauerhaften Betrieb an einer Stromquelle die Akkus entfernt. Das müsste man bei den iPads aus deinem Vorschlag auch machen.
So ein Surface ist auch viel leichter zu allem umbaubar, was man gerne haben möchte. Beim iPad muss man Abstriche machen und viel mit Umwegen oder Jailbreaks experimentieren.
Sorry, aber das ist das Gegenteil von dem was die Leute von so einem Gerät wollen. Tüfteln kann viel Spaß machen, aber der Großteil der Käufer:innen will ein Gerät, das out of the box als Home Zentrale funktioniert und dabei flüssig läuft (und ggf. noch gut aussieht).
Die Konkurrenz von Google und Amazon läuft einfach grauenvoll. Ist zwar bei nem Preis von bspw. 99 Euro für einen Google Nest Hub auch kein Wunder, aber da muss man einfach anerkennen, dass so ein Gerät nicht so günstig sein darf, wenn es tatsächlich gut funktionieren soll.
Selbiges gilt ja für den Apple TV. Mal abgesehen davon, dass der „neue“ Preis wirklich happig ist, war das ja auch schon vorher das teuerste Gerät seiner Art. Aber es war halt auch immer das einzige Gerät seiner Art, das flüssig lief.
Apples Produkte im Home Bereich sind alles andere als perfekt, aber die Konkurrenz produziert (zumindest im Vergleich mit Apples Produkten) stand heute lediglich Schrott, der in der Regel ab Werk bereits reif für die Tonne ist.
Soll nicht heißen, dass einzelne dieser Geräte nicht dennoch ihre Daseinsberechtigung haben. Nicht jede:r kann und will sich so ein teures Gerät leisten. Ändert aber auch nichts daran, dass Apple derzeit einfach keinerlei Konkurrenz hat – und das gilt in quasi jedem Produktbereich.
Bei so einem Windows-Gerät braucht man nicht zu tüfteln, wenn man nicht möchte. Hunderte haben bereits in allen Ausführungen die Arbeit für dich erledigt.
Wenn man es nach einem Upgrade daliegen hat, „kostet“ es einen auch nichts. Es sei denn, man will spezifische kostenpflichtige Programme dafür.
Und durch das offene System mit vernünftigen Schlüssen, lässt es sich zu allem umformen, was man gerade braucht.
Für stationäre Einsätze müssen aber stets die Akkus raus. Bei allen (insbesondere älteren) Geräten. Sie werden früher oder später aufblähen und im besten Fall die Platine brechen.
Hallo Fabian, vielen Dank für den ausführlichen Testbericht!
Ich habe mir das Home View jetzt im Apple UK Store bestellt und werde es mir irgendwie nach Deutschland liefern lassen…
Mich würde noch interessieren, ob sich eine Ansicht konfigurieren lässt, in der gleichzeitig die laufende Multiroom-Musikwiedergabe mit Albumcover und Titel sowie ausgewählte Szenen und Geräte aus Apple Home angezeigt werden.
Und bleibt diese Ansicht auch im Ruhemodus sichtbar oder wird sie erst aktiviert, wenn man sich dem Gerät nähert bzw. es antippt?
Vielen Dank schon mal für deine Einschätzung!
Beim iPhone funktioniert das mit dem teilweise hinter den Objekten im verschwinden.