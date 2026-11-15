Die Highlights der Woche: Warum schafft das kein anderer?

Es gibt da draußen ja jede Menge digitale Bilderrahmen. Ich selbst nutze einen im Wohnzimmer und ich finde ihn grandios. Endlich sind die vielen tollen Familienschnappschüsse nicht mehr nur im Handy, sondern werden auch angesehen. Meine kleine Tochter schaut sich immer wieder begeistert Bilder an.

Einige digitale Bilderrahmen bieten auch die Option, die Uhrzeit anzuzeigen. In quasi allen Fällen ist das aber nur eine statische Anzeige, die an einer festen Stelle auf dem Bildschirm die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Das ist nicht sonderlich smart.

Und genau hier kommt Apple mit dem neuen HomeView ins Spiel. Dort wird die Uhrzeit in das Bild integriert, perfekt an die Perspektive angepasst. Einzelne Zahlen können zum Teil hinter Objekten im Vordergrund des Fotos verschwinden. Die Uhrzeit ist auf Wunsch im Liquid-Glass-Design gehalten und leicht transparent. Kleine Kniffe, die optisch jede Menge hermachen. Warum bekommen die anderen Hersteller so etwas nicht hin?

Es ist außerordentlich schade, dass Apple so etwas nicht für den Lockscreen des iPads anbietet. So könnte das nicht genutzte Tablet einfach abgestellt werden, möglicherweise sogar auf einem Dock mit Ladefunktion, und in dieser Zeit als digitaler Bilderrahmen dienen.

Ja, natürlich möchte Apple jetzt zusätzlich zum iPad noch den Apple HomeView verkaufen. Aber wenn es nur um Umsätze geht, dann baut doch einfach eine luxuriöse iPad-Ladestation für 179 Euro. Ich bin mir sicher, dass auch die gekauft werden würde…

Neues aus dem Hueblog

In unserem Blog rund um Philips Hue war in dieser Woche jede Menge los. Ihr könnt zum Beispiel einen Blick auf die bereits gestarteten Black-Friday-Angebote von Philips Hue werfen. Außerdem haben wir weitere Informationen zur neuen Beleuchtung von Regalen, Schränken und Küchen für euch gesammelt. Hier dürfte es vermutlich im Januar offiziell losgehen.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick