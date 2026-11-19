Vor ein paar Wochen haben wir es schon angekündigt, jetzt ist es endlich so weit. Die neue Version der Hueblog-App ist da. Okay, noch nicht ganz, aber immerhin können wir euch zum Beta-Test einladen. Und das ist denkbar einfach: Ladet euch zunächst Apples TestFlight auf euer iPhone oder iPad und klickt danach auf diesen Link. Es landet dann für euch die Beta-Version der Hueblog-App auf eurem iPhone oder iPad.

Natürlich könnt ihr jederzeit zur Version aus dem App Store zurückkehren, wir würden uns allerdings sehr über Feedback zur Beta freuen. Das könnt ihr direkt über die TestFlight-App an uns senden, gerne auch mit einem Screenshot. Wir sind sehr gespannt, wie ihr die überarbeitete App findet und welche Fehler ihr noch entdeckt.

Bevor ihr mit dem Testen beginnt, ein kleiner Hinweis: Mit der neuen Version wechseln wir den Anbieter für Push-Mitteilungen. Es kann daher vorkommen, dass über die Beta doppelte Pushs ankommen oder eine Mitteilung nicht direkt zum Artikel führt. Dieser Fehler ist bekannt und wird nach dem offiziellen Start im App Store nicht mehr auftauchen.

Das hat sich in der Hueblog-App geändert

Auch wenn die Ähnlichkeit unverkennbar ist, wurde die Hueblog-App unter der Haube komplett neu gebaut. Die grundlegende Idee der App wurde nicht verändert, das Design aber an allen Ecken und Enden aufgefrischt. Vor allem innerhalb von Artikeln haben wir zahlreiche Details für ein noch gleichmäßigeres Erscheinungsbild angepasst.

Spannend ist auch der Community-Bereich, der vor allem auf dem iPad oder auch dem iPhone Duo noch übersichtlicher gestaltet ist. Eine solche Fragen-und-Antworten-Community könnten wir uns übrigens auch sehr gut für appgefahren.de vorstellen – was haltet ihr von der Idee?

Aus technischer Sicht bietet die App neben der Anpassung für das iPhone Duo auch deutlich schnellere Reaktionszeiten. Die Schnittstellen und die Artikelansicht wurden für deutlich schnellere Ladezeiten optimiert. Außerdem ist ein Wechsel zwischen hueblog.de und hueblog.com möglich, das ist aber vor allem für die internationalen Leser interessant. Bisher gab es die App ja nur auf Deutsch.

Schaut gerne mal rein, schickt uns Anmerkungen, Fehler und Meinungen – denn genau das hilft uns für das finale Update sehr. Eine Android-Beta ist bereits in Arbeit und folgt in Kürze. Mehr dazu lest ihr dann direkt im Hueblog.