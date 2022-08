Die Top-Themen der Woche: Apple zeigt die Prozente wieder an

Bevor es im September wieder so richtig spannend wird, ist auch Apple aktuell auf Sparflamme unterwegs. An iOS 16 werden die letzten Änderungen vorgenommen, der Start von iPadOS 16 ist ja ohnehin auf Oktober verschoben worden.

Und so müssen wir uns aktuell an Kleinigkeiten erfreuen – wie zum Beispiel der Tatsache, dass Apple zum ersten Mal seit dem iPhone 7 bei seinen Top-Modellen wieder die verbleibende Akkukapazität in Prozent anzeigen wird. Zumindest, wenn das von euch gewünscht ist. Mit dem iPhone X ist die Anzeige aufgrund der Notch weggefallen. Aber ist die Anzeige so schon perfekt? Was sagt ihr zu den Alternativen?

Neues auf Hueblog.de und Baustein.Blog

Neuigkeiten gibt es dagegen von Philips Hue. Zwei noch nicht offiziell vorgestellte Neuheiten haben wir euch bereits gezeigt. Seit Freitag findet ihr im Hueblog auch Eindrücke rund um die Installation des neuen Perifo-Schienensystems. Im Baustein.Blog haben wir in dieser Woche wieder ein Gewinnspiel für euch, außerdem eine Hotel-Empfehlung für den Besuch im Legoland Deutschland.

