Die Top-Themen der Woche: Echo-Lautsprecher, Rucksäcke & Kopfhörer

Nachdem Apple in der letzten Wochen mit neuer Hardware und den großen Software-Updates für iPhone, iPad und Apple Watch gepunktet hat, war in dieser Woche Amazon an der Reihe. Der Online-Gigant hat ebenfalls Hardware und Software aktualisiert und liefert unter anderem neue Echo-Lautsprecher mit Alexa-Integration und zwei neue Fire TV Sticks. Besonders spannend: Der neue Echo Show 10 ist mit einem Bildschirm ausgestattet, der sich um 360 Grad drehen kann – so habt ihr immer einen perfekten Blick auf die Infos, ganz egal wo im Raum ihr euch befindet.

Unsere Lieblings-Rucksäcke von Arcido derzeit zum halben Preis

Zuschlagen könnt ihr heute auch noch bei Arcido. Das schottische Startup stellt seit einigen Jahren wirklich pfiffige und geräumte Rucksäcke her, in denen ihr neben MacBook, iPad und Zubehör auch noch eure Kleidung unterbringen könnt. Zusammen mit Arcido haben wir aktuell einen Sale gestartet, bei dem ihr zahlreiche Rucksäcke und Bundles mit praktischem Zubehör für den halben Preis erhaltet. Schaut einfach mal bei Arcido im Shop vorbei.

Drei Kopfhörer von Skullcandy: True Wireless oder lieber mit spürbarem Bass?

Mächtigen Lesestoff gab es in dieser Woche auch von unserer werten Kollegin Melanie, die gleich drei Kopfhörer von Skullcandy genauer unter die Lupe genommen hat. Eine Besonderheit: Die Kopfhörer verfügen über eine Tile-Integration, die euch dabei helfen kann, verloren gegangene Kopfhörer mit Hilfe der Community wiederzufinden.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick