Die Top-Themen der Woche: Neue Apple-Leaks & unser Foto-Wettbewerb

Ich bin schon schwer beeindruckt, was in den ersten eineinhalb Tagen nach Start unseres Foto-Wettbewerbs für tolle Bilder eingetrudelt sind. Noch eine Woche verbleibt euch, ein wunderbares Bild mit dem iPhone oder iPad zu knipsen oder eure Mediathek nach einem tollen Schnappschuss zu durchsuchen. Am Ende werden wir zusammen mit Picmentum und ProCamera Preise im Wert von über 500 Euro verlosen. Im Laufe der kommenden Woche werden wir euch schon mal ein paar unserer bisherigen Favoriten präsentieren. Hier gibt es alle Infos zur Teilnahme.

Spannend wird es auch bei Apple, denn es stehen mal wieder neue Produkte bevor. Da wären zum Beispiel die AirTags, bisher nur in der Gerüchteküche zuhause. Allerdings ist Apple jetzt ein kleiner Fehler unterlaufen: In einem offiziellen YouTube-Video ist die Bezeichnung des bisher noch gar nicht präsentierten Produkts erstmals aufgetaucht. Zudem könnte es auch rund um das kommende Einsteiger-Smartphone von Apple spannend werden: Der Start des neuen iPhone SE scheint kurz bevor zu stehen.

Und dann haben wir uns in der vergangenen Woche mal wieder einige Zubehör-Produkte genauer angesehen – und hier dürfte für jeden etwas dabei sein. Beim Bowflex SelectTech handelt es sich um smarte Fitness-Geräte, die Dyson Lightcycle Morph ist eine Design-Leuchte mit App-Anbindung und die Shure Aonic 215 könnten eine spannende Alternative zu den AirPods sein.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick