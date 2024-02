Die Top-Themen der Woche: Testberichte und Licht-Show für den Super Bowl

Was würdet ihr mit 1,5 Milliarden US-Dollar anstellen? Eine ganze Menge Geld, gar keine Frage. Genau diese Summe hat der Unterhaltungskonzern Disney in die Entwicklerschmiede Epic Games investiert. Ausgerechnet das Unternehmen, dass sich in den vergangenen Jahren mit Apple angelegt hat. Auch im Hinblick auf die vermeintliche Rückkehr von Fortnite auf europäische iPhones eine spannende Sache. Bis es soweit kommt, wird es aber noch einige Wochen dauern.

Bereits verfügbar sind zwei Produkte, die wir für euch genauer unter die Lupe genommen haben. Da wäre zum Beispiel der Thermomix Sensor, eine angepasste Version des Meater Plus. Der Temperatursensor ist vor allem dann etwas für euch, wenn ihr den Thermomix zur Zubereitung für Teig verwendet, der dann im Backofen weiter verarbeitet wird. Ebenfalls klasse: Der Teufel Motiv Home, ein beeindruckend kraftvoller Streaming-Lautsprecher mit AirPlay-Unterstützung.

Die meisten Klicks hat in dieser Woche unser kleiner Erfahrungsbericht des Waipu.tv 4k Sticks erzielt – und das mit Abstand. Sicherlich auch, weil man das Waipu-Bundle mit einem Jahr TV-Streaming und Paramount+ derzeit für nur 59,99 Euro bekommt.

Neues auf unserem Hueblog

Rund um Philips Hue ist zum Super Bowl in der kommenden Nacht sicherlich unser Artikel rund um OnSwitch interessant. Mit der App kann man das Philips Hue System passend zum Football-Finale leuchten lassen. Inklusive Lichteffekten zur Halbzeitshow und bei Touchdowns.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick