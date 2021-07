Die Top-Themen der Woche: Über Beta-Tests und Freigrenzen

Ihr habt am heutigen Sonntag noch keine konkreten Pläne und das Wetter ist mehr als bescheiden? Ihr habt noch ein iPhone, iPad oder Mac herumfliegen, das nicht jeden Tag benötigt wird? Dann schaut euch doch mal die neuen Beta-Visionen von Apple an.

Über das Apple Beta Software-Programm werden seit dieser Woche alle Testversionen für die neuen Systeme bereitgestellt, die erst im Herbst final veröffentlicht werden. So könnt ihr euch bereits jetzt die Neuerungen ansehen und die ersten Eindrücke sammeln.

Viel diskutiert wurde in der vergangenen Woche auch das Thema Freigrenze. Wer bisher Waren außerhalb der EU bestellt hat, musste keine Steuern zahlen, wenn der Einkaufswert unter 22 Euro lag. Das hat sich nun geändert – insbesondere die Servicepauschale in Höhe von 6 Euro dürfte so manches Schnäppchen zunichte machen.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick