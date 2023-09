Die Top-Themen der Woche: Was steht auf eurer Wunschliste?

Wir werfen noch einmal einen kleinen Blick zurück, bevor wir ihn wieder nach vorne richten. Am Freitag haben wir euch bereits einen kleinen Ausblick auf das geliefert, was Apple vermutlich auf seiner Keynote am Dienstag präsentieren wird: Neue iPhone, überarbeitete Apple Watch und leicht angepasste AirPods.

Am Dienstag ab 19:00 Uhr wird Apple seine neuen Geräte präsentieren. Das Event könnt ihr wie gewohnt im Live-Stream auf der Apple-Webseite oder auf YouTube verfolgen. Darüber hinaus werden wir natürlich auch wieder einen Live-Ticker zum Lesen anbieten, falls ihr den Stream nicht verfolgen könnt. Beides lässt sich aber auch wunderbar miteinander kombinieren.

Gerne könnt in die Kommentare schreiben, was auf eurer Wunschliste steht. Etwa eine neue Apple Watch? Oder doch ein iPhone? Ich habe jedenfalls schon die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen, als ich gehört habe, dass mein Nachbar vom iPhone 14 Pro auf die neue Generation wechseln möchte. Von welcher Generation würdet ihr auf ein neues iPhone wechseln?

Bei mir ist das natürlich ganz anders: Ich bin beruflich gezwungen, vom iPhone 14 Pro auf das iPhone 15 Pro zu wechseln. Das kann ich jedenfalls immer prima als Argument anführen, wobei meine Frau auch nicht mehr groß nachfragt. Aber sind wir mehr ehrlich: Wirklich notwendig ist ein Upgrade nach einem Jahr sicher nicht…

