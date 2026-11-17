Gestern Abend hat Apple die zweite Beta von iOS 27.3 veröffentlicht und definitiv eine Überraschung geliefert. Das iPhone Duo, das ja bekanntlich als erstes Apple-Smartphone seit Jahren ohne Face ID ausgestattet wird, bekommt mit Face Unlock eine eigene Gesichtserkennung. Aber wie ist das nachträglich möglich und welche Unterschiede gibt es im direkten Vergleich zu Face ID?

Dass Apple überhaupt eine solche essentielle Funktion nachliefert, ist schon überraschend. Vermutlich hängt dieser Schritt mit einem der großen Kritikpunkte am iPhone Duo zusammen – dem Fehlen von Face ID.

Face ID erfordert ein eigenes Hardware-Modul, das keinen Platz in der ersten Generation des iPhone Duo gefunden hat. Apple erklärt die Technik hinter Face ID so:

Die TrueDepth-Kamera erfasst genaue Gesichtsdaten, indem Tausende unsichtbarer Punkte projiziert und analysiert werden, um daraus eine Tiefenkarte des Gesichts zu erstellen. Zudem zeichnet sie ein Infrarotbild deines Gesichts auf. Ein Teil der Neural Engine deines Geräts (durch die Secure Enclave geschützt) verwandelt die Tiefenkarte und das Infrarotbild in eine mathematische Darstellung und vergleicht diese Darstellung mit den registrierten Gesichtsdaten.

Bei der neuen Gesichtserkennung per Face Unlock setzt Apple ausschließlich auf die Frontkamera im Außendisplay des iPhone Duo. Die klassische Kamera-Technik kann nur ein einfaches Bild des Gesichts erkennen, was durchaus ein Sicherheitsrisiko darstellt. Das weiß wohl auch Apple und hat Face Unlock daher erheblich beschränkt.

Diese Einschränkungen hat Face Unlock gegenüber Face ID

Face Unlock ist standardmäßig deaktiviert und muss manuell aktiviert werden

Morgens muss das iPhone Duo zwingend mit Passcode oder Touch ID entsperrt werden

Wird das iPhone Duo 45 Minuten lang nicht genutzt, ist Face Unlock nicht mehr möglich

Face Unlock dient nur zum Entsperren des iPhone Duo, nicht zum Zugriff auf Apple Pay, Passwörter oder zur Autorisierung von Käufen

Ein kleines Detail würde ich mir für die zukünftige Entwicklung von Face Unlock noch wünschen: Eine Geofencing-Option. Sind die Ortungsdienste aktiviert, weiß das iPhone Duo ja stets, ob man zu Hause ist. Und in den heimischen vier Wänden könnte Face Unlock, sofern gewünscht, gerne dauerhaft aktiviert sein. Das würde den Komfort noch einmal steigern, insbesondere für Nutzer ohne Apple Watch.

Und wie sieht es zukünftig mit anderen Geräten aus? Könnte Apple das neue Face Unlock, das ja auch im neuen HomeView zum Einsatz kommt, künftig auch in iPads oder MacBooks integrieren? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.