Gestern Abend hat Apple die zweite Beta von iOS 27.3 veröffentlicht und definitiv eine Überraschung geliefert. Das iPhone Duo, das ja bekanntlich als erstes Apple-Smartphone seit Jahren ohne Face ID ausgestattet wird, bekommt mit Face Unlock eine eigene Gesichtserkennung. Aber wie ist das nachträglich möglich und welche Unterschiede gibt es im direkten Vergleich zu Face ID?
Dass Apple überhaupt eine solche essentielle Funktion nachliefert, ist schon überraschend. Vermutlich hängt dieser Schritt mit einem der großen Kritikpunkte am iPhone Duo zusammen – dem Fehlen von Face ID.
Face ID erfordert ein eigenes Hardware-Modul, das keinen Platz in der ersten Generation des iPhone Duo gefunden hat. Apple erklärt die Technik hinter Face ID so:
Die TrueDepth-Kamera erfasst genaue Gesichtsdaten, indem Tausende unsichtbarer Punkte projiziert und analysiert werden, um daraus eine Tiefenkarte des Gesichts zu erstellen. Zudem zeichnet sie ein Infrarotbild deines Gesichts auf. Ein Teil der Neural Engine deines Geräts (durch die Secure Enclave geschützt) verwandelt die Tiefenkarte und das Infrarotbild in eine mathematische Darstellung und vergleicht diese Darstellung mit den registrierten Gesichtsdaten.
Bei der neuen Gesichtserkennung per Face Unlock setzt Apple ausschließlich auf die Frontkamera im Außendisplay des iPhone Duo. Die klassische Kamera-Technik kann nur ein einfaches Bild des Gesichts erkennen, was durchaus ein Sicherheitsrisiko darstellt. Das weiß wohl auch Apple und hat Face Unlock daher erheblich beschränkt.
Diese Einschränkungen hat Face Unlock gegenüber Face ID
- Face Unlock ist standardmäßig deaktiviert und muss manuell aktiviert werden
- Morgens muss das iPhone Duo zwingend mit Passcode oder Touch ID entsperrt werden
- Wird das iPhone Duo 45 Minuten lang nicht genutzt, ist Face Unlock nicht mehr möglich
- Face Unlock dient nur zum Entsperren des iPhone Duo, nicht zum Zugriff auf Apple Pay, Passwörter oder zur Autorisierung von Käufen
Ein kleines Detail würde ich mir für die zukünftige Entwicklung von Face Unlock noch wünschen: Eine Geofencing-Option. Sind die Ortungsdienste aktiviert, weiß das iPhone Duo ja stets, ob man zu Hause ist. Und in den heimischen vier Wänden könnte Face Unlock, sofern gewünscht, gerne dauerhaft aktiviert sein. Das würde den Komfort noch einmal steigern, insbesondere für Nutzer ohne Apple Watch.
Und wie sieht es zukünftig mit anderen Geräten aus? Könnte Apple das neue Face Unlock, das ja auch im neuen HomeView zum Einsatz kommt, künftig auch in iPads oder MacBooks integrieren? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.
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Kommentare 16 Antworten
Ist das so ähnlich wie damals dieses 3D Haptic Touch? Was dann doch ohne dieses anderes Display funktionierte? Hab so dejavu Effekt
Es war damals Apple, die ihrer Mitbewerber verurteilten, weil deren simple Gesichtserkennung unsicher wäre und nun machen sie es selbst. Verdammte Heuchler. Das teuerste Handy, an dem sie solange entwickelt haben kommt mit derartigen Lücken von ein Unternehmen wie Apple … einfach nur lächerlich.
Liest du richtig?
Mit der Gesichtserkennung lassen sich keine Sicherheitsrelevanten Funktionen wie ApplePay, Passwörter oder Apps die eine Biometrische Abfrage erfordern öffnen.
Zumal die Gesichtserkennung max. nur 45min aktiv bleibt (auch kürzer einstellbar) und danach wieder Code oder TouchID benutzt werden muss.
Also ein guter Kompromiss für den Alltag, wer es gar nicht will kann es ja auch abschalten.
Bitte erst lesen bevor solche Kommentare kommen.
Und da kam der Reflex wieder durch, sofort Apple schützen.
Simply hat schon recht, Apple hat damals bewusst es anders gemacht wie die ganzen Mitbewerber, da es Face ID ja sicherer sein soll und gerade die Fanboys haben sich da komplett über Samsung und Co lustig gemacht. Und nun weicht Apple es selbst auf, auch wenn damit Dinge die Apple Pay, Passwörter oder App Store Dinge nicht freigeben werden können.
Seltsam ist das Vorgehen definitiv, vor allem da sein Jahren die User auch eine fehlende Gesichtserkennung am iPad und Mac kritisieren. Hier kommt aber nichts oder es heißt nur geht nicht da FaceID nicht vorhanden ist, kein Platz hat etc. etc.
Auch wenn das nun ein Feature ist, mit den wohl niemand so schnell gerechnet hat. Mal sehen welches Feature das eigentlich in Laufe von iOS27 hätte kommen sollen, deswegen noch weiter nach hinten geschoben wird als es eh schon ist.
Und siehe da kommt wieder das Halbgare wissen vom sog. Fanboy (ist der Name nicht etwas unpassend?)
Die sog. „Fan’s“ haben kritisiert das per Gesichtserkennung sicherheitsrelevante Funktionen einfach freigeschaltet werden können. (zurecht)
Und genau das haben sie ja jetzt auch NICHT gemacht.
Warum ist ein Vorgehen seltsam wenn ein Großkonzern genau für das eine Lösung anbietet das viel kritisiert wurde von sog. „Fanboys“
Wenn Apple nichts gemacht hätte wäre das gemecker wieder groß gewesen das sie nicht auf ihre Kunden hören usw…
Jetzt bieten sie eine (optionale) Lösung an und es wird trotzdem kritisiert.
Was denn nun?
Und mal sehen wenn das Feature beim Duo Begeisterung findet kann dies ja auch auf den normalen iPad’s und MacBook’s auch Anwendung finden.
Das dies bisher komplett von Apple abgelehnt wurde stimme ich zu, das war eben ihre Entscheidung aber durch die jetzige Entscheidung dies für das Duo nachzureichen können auch andere davon profitieren.
Und woher weißt du das andere Features dadurch jetzt nach hinten geschoben wurden?
Für Apple war definitiv klar das mit dem Release des komplett neuen Produktes die volle Konzentration darauf läuft dies jetzt zu optimieren.
Genau wie auch aktuell jetzt die Optimierung des HomeViews läuft.
Ein Vorgehen wie andere Firmen kann sich Apple hier nicht leisten.
Ich bin ja gespannt, welches Feature daher noch weiter nach hinten verschoben wurde. Die neue Health Optik scheint momentan noch weiter nach hinten gewandert zu sein, zumindest hört und liest man auch in 27.3 Beta nichts mehr davon.
Und nein die Fans haben sich bei Samsung und Co darüber lustig gemacht, dass man das Handy vor ein schlafendes Gesicht heben konnte und es sich entsperrt. Von Sicherheitsrelevanten Dingen war da nicht wirklich die Rede, dass dies dann da auch so funktionierte ist nur eine Logische Schlussfolgerung. Das Apple hier nun zwar weiter denkt ist schön, ganz klar aber dennoch weichen sie ihr Sicherheitskonzept auf.
Ein Vorgehen wie andere Firmen, kann sich Apple sehr wohl leisten, und das vermutlich sogar noch viel mehr. Denn obwohl die Leute meckern und kritisieren. Kaufen sie ja trotzdem bei Apple weiterhin ein, wenn nicht heute dann halt morgen.
Bestes Beispiel ist das iPhone mini, glaubst doch nicht alle die jedes Jahr meckern das kein neues iPhone mini kommt, dass die ab so 2029/2030 dann auf einmal zu Android wechseln weil Apple mein neues mini bringt und das iPhone 13mini zu Vintage wird und keine Major Updates mehr bekommt.
Falls doch mal ein Kunde abdriftet zu Android, dauert es oft nicht lange und sie kommen wieder zurück. Und das obwohl direkt nach den wechsel zu Android ja alles so cool und smooth war. Fällt einen auf wenn man seit Jahrzehnten die Blogs und Foren verfolgt wo die typischen Nutzer typischen sich so rumtreiben. Fällt sogar im Privaten auf, wenn Anfangs Mami und Papi sich um die Jährlichen iPhone Upgrades gekümmert haben und die dann auf einmal sagen ,sowie die man selbst einen richtigen Job hat, „Dein Handy, deine kosten“ und die Leute erstmal zu Android abdriften da sie die deutlich günstiger über die Vertragsverlängerung bekommen als ein iPhone. Aber natürlich als Argument nicht der Preis genannt wird, sondern „Apple und der Goldene Käfig stören mich“, sie selbst aber auch bei Android einfach nur alles aus PlayStore laden und keine eigenen Apps schreiben oder Sideloading nutzen…
Ach ja, der Username ist schon passend, denn früher war ich ein absoluter Fanboy, bis ich halt aufgewacht bin und festgestellt habe auch Apple kocht nur mit Wasser. Und nun kommentiere ich nur noch wenn offensichtliche Fanboys reflexartig Apple verteidigen, somit dient mein Username eher als Kennzeichnung des anderes als Fanboys als das er zu meinen Kommentaren passt.
Ich glaube du verstehst meine Kommentare nicht, ich schreibe nur meine Sichtweise und finde lange nicht alles gut was Apple macht.
z.Bsp. finde ich die Entscheidung mit der iPhone Pro Serie (ab 17 Pro) getroffen wurde einfach nur hässlich und unpraktisch.
Auch die aktuelle Entscheidung dem neuesten MacBook Pro nur einen M5 zu verpassen einfach nur lächerlich.
Aber deine Kommentare zielen ja ausschließlich darauf ab, Apple generell schlecht zu reden. (egal welches Thema)
Aber um (nochmal) auf deine Punkte einzugehen.
Es wurde sich wie du sagst lustig darüber gemacht das selbst mit einem Foto oder schlafenden Person das Smartphone entsperrt werden kann und auch sicherheitsrelevante Funktionen aufgerufen werden können.
Und ich wiederhole nochmal, nein das macht die neue Funktion vom Duo NICHT.
Auch das in der neuen Beta nichts von der neuen Health App zu sehen ist hat noch nichts zu heißen wir reden hier von der zweiten Developer Beta von mindestens 8
Es ist noch nicht alles inkludiert was im Final Release vorhanden sein wird.
Und ich weiß nicht woher du den Eindruck hast Apple würde einfach massive Kritikpunkte offen lassen, wenn eine Firma schnelle Fixes oder Updates anbietet dann ist es Apple.
Auch dein Beispiel mit dem mini hinkt sehr.
Apple hatte damals entschieden das aufgrund der geringen Nachfrage dieses Modell eingestellt wird.
Auch wenn es noch viele gab die unzufrieden waren gab es schlichtweg wenige bis garkeine Alternativen bei Android.
Android Smartphone wollten schon immer riesig sein.
Selbst ein iPhone mit 6,3″ ist mit diesem Formfaktor immer noch etwas besonderes in der Android Welt.
Ja wenn die Kinder feststellen das Android Geräte Billiger und auch gut sein können gilt das als Lebenserfahrung.
Finde diese Diskussion zwischen diesen „Fanboy’s“ soweiso lächerlich, jeder soll das nutzen was er gut findet.
Habe auch nie etwas gegen Android gesagt.
Ist dasselbe als wenn sich ein BMW und AUDI Besitzer beschimpfen wer das bessere Auto hat….
(wenn man sonst keine Probleme hat macht man sich eben welche)
PS: passe lieber den Namen zu Android-Fanboy an 😉
Sorgt nicht so für Verwirrung…
Frage mich auch was du auf einer Plattform machst die sich zum Großteil mit Apple beschäftigt?
Wieso sollte ich mich Android Fanboy nennen, wenn hier bei mir nicht ein einziges Android-Gerät vorhanden ist? Ah halt warte, die TVs haben Android OS aber die sind Offline und die Apps werden nicht genutzt, da an diesen Apple TVs dran hängen.
Mich stören die Apple Geräte auch nicht wirklich, mich stört das Marketing von Apple massiv und die Fanboys, die keine Kritik zulassen und sofort immer Apple verteidigen. Mag sein das du bei anderen Themen, Apple kritisierst aber beim Duo fällt es mir extrem auf das du komplett pro Apple bist.
Wenn ein Feature das für .2 angekündigt ist, dort verschwindet und so eventuell in .3 kommt. Sollte es eigentlich schon so weit es das es auf die Developer in der 2ten Beta losgelassen werden kann.
Und mit den Mini Modell wollte ich nur zeigen, dass Apple zu treue Kunden hat. Sie kaufen eher dann ein eigentlich zu großes iPhone was sie nicht wollen, als das sie zu Android wechseln. Wenn ich ein Smartphone kaufen muss, was mir eigentlich zu groß ist, würde ich persönlich nicht bei den Hersteller bleiben der mich bzgl. der Baugröße vorher dann schon Enttäuscht hat.
Was anderes, da Appgefahren ja eh gern alte Modelle vergisst, wie schaut es mit iOS 27.3 beim iPhone SE 2 und 3 aus? Kann da auch diese Gesichtserkennung aktiviert werden? Oder ist das ein Feature das nun nur dem Duo vorbehalten ist und wenn ja warum genau?
Ja, schuldig im Sinne der Anklage.
Aber das ist nur mein Eindruck, das Duo gefällt mir sehr.
(war auch ein mini Fan)
Aber feiere lang nicht alles was Apple so macht.
Das Dilemma was wir mit AI haben ist auch sehr nervig, aber kann beide Seiten verstehen (EU & Apple)
Die aktuellen Kritiken die beim Duo aufgeführt werden sind aber nur begründet auf persönlichen Geschmack und nicht wegen dem Gerät selbst.
Und diese Kritikpunkte „sehe“ ich aus meiner Sicht eben anders.
Zumal die Health App alle iOS Geräte betrifft.
Wie gesagt, wir befinden uns noch in der Developer Beta Phase, deswegen noch nicht zu schnell urteilen, frühestens mit der Public Beta sind Kritiken dann begründet da wir uns dann nahe der Release Version befinden.
Ja das mini Thema ist eben schwierig da es einfach keine Konkurrenz gab, alle wollten eben immer größere „Brocken“ in der Hand halten und genau hier ist Apple gegen den Strom geschwommen bis es sich finanziell nicht mehr gelohnt hat.
Auch halten sie derzeit am Air fest (ein Air 2 gilt als sicher), obwohl es alles andere als beliebt ist, auch Samsung hat ihr S25 Edge ganz schnell wieder fallen lassen.
Sage dir aber ganz ehrlich wäre das Duo nicht erschienen wär das Air meine Wahl gewesen.
Das die SE Modelle die Kamera Entsperrung erhalten werden halte ich für unwahrscheinlich. (auch wenn es nahe liegt)
Da liegt es wieder am Alter das für die älteren nichts mehr gemacht wird.
Siehe doch auch der blöden Entscheidung das die „Pro“ Kamera Features nur den 18 Pro Modelle vorenthalten wurden und alle 17 Pro User schauen in die Röhre…
Wie gesagt finde die Pro Serie seit letztem Jahr sowieso sehr merkwürdig und diese Entscheidung hat es nicht besser gemacht…
Finde ich super dass sie direkt weiter entwickeln und sowas nachliefern. Ob Mans nutzt, obs einem sicher genug ist, kann dann ja jeder selber entscheiden. Manche müssen immer jammern und schimpfen …
👍
Geht da eher um wie Apple das ganze immer Hand habt, erst wird Face ID als Maß der Dinge immer bepriesen und dann kommt sowas. Ähnlich wie damals das 3D Touch und deren Funktionen, ist besser und geht nicht anders. Später ist es dann einfach durch ein langes drücken auf den Touchscreen ersetzt worden um die Kosten zu senken und den wirklichen Komfort wie man mit 3D Touch hatte, ist bis heute nicht wieder gekommen (bsp. konnte man früher den Cursor einfach durch den 3D Touch verschieben und musste dafür nicht extra auf der Leertaste sein wie nun, oder auch bei spielen war es super in Shootern war das Zielen und schiessen so auf den gleichen Knopf, man musste nur kurz fester drücken)
Dir ist schon bewusst das es OPTIONAL ist, du musst es nicht benutzen.
Und es soll FaceID ja auch nicht ersetzen.
Sondern nur ein komfortable Möglichkeit bieten sein Display zu entsperren.
Dass das damalige 3D Touch aus Kostengründen gestrichen wurde, konnte ich auch nie ganz nachvollziehen.
Aber auch Apple muss sich hier an die Lieferanten halten.
Wenn das Feature nicht mehr einfach von Displayherstellern angeboten wird kann Apple hier auch nicht zaubern.
Denke es war eine Entscheidung wie viele es nutzen und ob sich eine weitere Sonderfertigung noch lohnt.
Auch 3D Displays bei TV’s wurden einfach gestrichen obwohl einige es noch haben wollten.
Ich glaube dir ist nicht so ganz klar wie das funktioniert, wenn ein Großkonzern bei einen Lieferanten bestellt. Der sucht nicht einfach Stangenware, sondern der hat ein Lastenheft inklusive einer Preisvorstellt was er dafür ausgeben will. Dies nimmt der Lieferant so einfach hin und übernimmt es in sein Pflichtenheft oder er äußert entsprechend Bedenken oder sagt kann er zu den Preis nicht machen.
Am Ende einigt man sich dann auf etwas was beiden zusagt, Apple hätte also sehr wohl noch das 3D Touch weiterhin haben können, hätte aber dafür nur mehr zahlen müssen als sie wollten und somit wurde der Rotstift angesetzt.
Ist beim Displayformat des Duos ja nicht anders, das hatte Samsung nicht in Programm, bis Apple es so wollte und Schwupps kam vorher ein entsprechendes Fold von der Formsprache sogar. Wie identisch sie bei der ganzen Scharniertechnik sind, sind mal dahingestellt, ist bei den ganzen Fertig Suppen ja auch so, nur weil die aus der gleichen Fabrik kommen, sind die Zutaten trotzdem nicht gleich.
Verstehe zwar was du mit den 3D Fernseh meinst, aber da existierte schlicht auch ein Content Problem, die wenigsten Filme wurden extra in 3D produziert und wurden im Nachgang 3D Fähig nur gemacht, was man auch sofort gesehen hat.
Und ein riesiger Markt -Gaming- der es gut hätte nutzen können, hat es nicht genutzt. Sei es das die Spiele in 3D sind oder dass sie die 3D Technik nutzen für Splittscreen Spiele, so dass jeder dann vor einen großen TV sitzen hätte können und nicht nur eine Hälfte.
Aber du schreibst es ja selbst, Apple fragt auch nur bei einem Lieferanten an ob das Teil „xy“ zu einem Preis machbar ist.
Und genau das war m.M. das Problem, es war schlichtweg zu teuer weil es kein anderer nutzte.
Und Apple trotzdem ein Kapitalistisches Unternehmen ist.
Warum mehr Geld für ein Bauteil ausgeben was nur wenige nutzen und im eigentlichen Sinne nichts besonderes ist.
(oder hast du je einen Android User nach 3D Touch jammern hören?)
Und das Format des Duo’s war so gesehen nichts neues, das Google Pixel hatte es schon, hatte es aber nach der ersten Generation schon fallen lassen.
Und wir sprechen beim Duo nur von einem Display Format und nicht einem Zusatz-Feature was kein anderer Hersteller anbietet.
Ein Display kann in jedem Format „geschnitten“ werden ohne hohen Kostenaufwand.
Mit dem 3D geht auch etwas tiefer, einen Film in nachträglich in 3D zu machen ist auch kein Problem, auch Blockbuster werden weiterhin in 3D produziert (Doomsday)
Trotzdem wurde der 3D TV Sektor eingestellt weil nichtsdestotrotz die Nachfrage zu gering war.
So wie die Filme nachträglich in 3D gemacht wurden und werden ist schon ein Problem (auch Doomsday ist erst in der Postproduktion nachträglich in 3D konvertiert worden) . Ist zwar nicht für die Postproduktion ein Problem, sondern für den Film an sich. Da sich viel zu wenig damit beschäftigt wird, wo 3D Sinn macht und wo nicht. Alles mit 3D zu versehen macht keinen Sinn und extra jeden Film auf ein paar coole 3D Features trimmen ist halt auch keine Option. Ich erinnere mich da an Hobbit, da ist mir nichts im Kopf geblieben wo ich sagen kann, wow 3D. Dagegen bei Resident Evil wo die Axt auf einen zu fliegt, cool. Das man Inhaltlich und ansonsten Gestaltungstechnisch die Filme nicht vergleichen kann ist mir klar aber es ging mir nur um den 3D Effekt und den Wow Erlebnis.
Und dieses Problem haben die ganzen Heimkino Nutzer auch sehr schnell bemerkt und ihren Unmut ausgedrückt. In dem nicht mehr jeder Film in 3D gekauft wurde, sondern nur noch bestimmte und selbst da wurden sie Reihenweise Enttäuscht.
Und ja, bei Android habe ich nicht wirklich die Nutzer über ein fehlendes 3D Touch meckern hören, wüsste aber auch nicht ob da es überhaupt sowas gab, denn bei Android gibst gefühlt schon immer das mit den länger auf den Display touchen und somit war die nachfrage so halt auch nie da noch irgendwelchen Zusatzfunktionen die mittels 3D Touch beim iPhone erst möglich wurden (da das meiste ja dort schon längst via den langen touchen gelöst wurde).
Bei dem Displayformat, habe ich mich nur auf das Displayformat bezogen, da ich kein bisschen weis wie viel Samsung von Apples Display Idee nicht für sich auch übernommen hat. Also Scharniertechnik zum Beispiel oder was sonst noch so im Inneren ist. Das offensichtliche haben sie definitiv nicht, die matte Folie um die Falte zu kaschieren. Und das ist mir aus 2 Gründen egal, zum einen da mich Faltsmartphones eh nicht Interessieren. Ändert sich vielleicht wenn sie im zusammengeklappten zu Stand so Dick sind wie nun ein iPhone. Und zum anderen da mich Android nicht interessiert.