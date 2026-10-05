Die weiterhin beste Powerbank für 75 Euro im Angebot

Es gibt da draußen so viele unterschiedliche Powerbanks. Von der kleinen magnetischen Powerbank für die Rückseite des iPhones bis hin zur riesigen Powerstation ist alles dabei, was das Herz begehrt. Ein Modell hat mich in den letzten zwei Jahren besonders begeistert: Die Anker Laptop Powerbank. In den letzten Wochen wurde sie auf Amazon für 80 bis 85 Euro verkauft, jetzt kann wieder etwas mehr gespart werden.

Aktuell erhaltet ihr die Anker Laptop Powerbank bereits für 75,98 Euro. Günstiger gab es den tragbaren Akku zuletzt im Dezember 2025, als der Preis bis auf 74,99 Euro sank. Das ganze Jahr über gab es die Powerbank nicht so günstig wie jetzt.

Bisher habe ich noch keine bessere Powerbank entdeckt

Das Highlight der Powerbank sind meiner Meinung nach die zwei integrierten Kabel. Kritiker befürchten, dass genau die kaputtgehen könnten und das Gerät so unbrauchbar wird. Ich nutze die Powerbank jetzt fast zwei Jahre und bisher gab es keine Probleme. Die ersten 18 Monate wären ohnehin von der Anker-Garantie abgedeckt.

Die zwei integrierten USB-C-Kabel, eines zum Ausziehen und das andere als robuste Schlaufe, sind im Alltag Gold wert. Die Powerbank kann quasi als mobile Steckdose für MacBook, iPhone, Babyphone oder alle anderen USB-C-Geräte flexibel genutzt werden. Ganz egal, ob zuhause auf dem Sofa, im Kinderzimmer oder in der Ferienwohnung, in der es sowieso zu wenig Steckdosen gibt.

Die Anker Laptop Powerbank hat nur eine kleine Schwäche: Bei voller Leistung wird sie zu warm und drosselt irgendwann die Leistung. Hier reden wir aber wirklich vom Einsatz am MacBook Pro oder dem vollständigen Aufladen der leeren Powerbank an einem schnellen Netzteil. Zwei „einfache“ Geräte wie iPhone oder iPad sind für die Powerbank kein Problem. Auf der anderen Seite habe ich aber bisher keine Powerbank gefunden, die zwei integrierte Kabel und dauerhafte 140 Watt Leistung bieten kann.

Mit einer Kapazität von 25.000 mAh liegt die Anker Laptop Powerbank übrigens noch unter der magischen Grenze von 100 Wattstunden und darf damit auch im Flugzeug im Handgepäck mitgeführt werden.