Ein findiger Nutzer im MacRumors-Forum hat die Codezeilen von watchOS 27 sowie iOS 27 eingehend studiert und dabei neue Erkenntnisse gefunden, die mögliche Funktionen offenlegen. Auf diese Neuheiten können sich Nutzer und Nutzerinnen einer Apple Watch wohl freuen.

Neue „Readiness“-App: Im Code taucht eine völlig neue, eigenständige Watch-App auf, die intern unter dem Namen „Readiness“ geführt wird und sich klar von der bereits vorhandenen Vitals-App abgrenzt. Der Launcher von watchOS 27 scheint sie im Standard-Layout des Startbildschirms direkt hinter der „Workout“-App einzuordnen. Sowohl der Name als auch die Platzierung in unmittelbarer Nähe zur Trainings-App lassen vermuten, dass Apple ein umfangreicheres Angebot rund um Erholung und Bereitschaft für die Apple Watch plant.

Detailliertere Krafttraining-Auswertung: Im Hintergrund wurde die Gesundheitsinfrastruktur erweitert, sodass künftig einzelne Sätze, Wiederholungen, Gewichte, verwendete Trainingsgeräte, die trainierte Körperseite sowie die jeweilige Dauer separat erfasst werden können.

Überarbeitete optische Sensorik: Eine neue Sensorfamilie mit der internen Bezeichnung „Sunstone4p0″ bringt reduzierte Rauschwerte sowie eine Kanalauswahl mit, die sich an Handgelenksposition und Ausrichtung orientiert. Das spricht dafür, dass eine kommende Apple Watch über verbesserte Hardware zur Herzfrequenzmessung verfügen könnte – mit präziseren Werten selbst bei schwachem Pulssignal und einer Messung, die sich an die jeweilige Position der Uhr anpasst.

Speicherausbau auf 128 GB: Ein NAND-Speicherprofil, das dem T8320-Chip zugeordnet ist und sowohl bei der Apple Watch Series 12 als auch bei der Apple Watch Ultra 4 zum Einsatz kommen soll, legt nahe, dass beide Modelle künftig mit 128 GB Speicherplatz ausgestattet sein könnten. Also doppelt so viel wie die 64 GB der aktuellen Generation.

Die neuen Erkenntnisse passen zu den Aussagen von Mark Gurman, der der Apple Watch neue Gesundheits- und Fitnessfunktionen nachsagt.