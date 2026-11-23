Zum Start in die neue Woche werfen wir direkt einen Blick in die Glaskugel. Natürlich nicht unsere, sondern die bestens geputzte Kugel von Apple-Analyst Mark Gurman, der gestern mal wieder seinen Power-On-Newsletter verschickt hat.

Nachdem in der vergangenen Woche ja schon spekuliert wurde, dass Apple die drei fehlenden iPhone-Modelle – das iPhone 18, iPhone 18e und iPhone Air 2 – im März präsentieren dürfte, gesellen sich jetzt noch diverse iPads und Macs mit dazu.

Mark Gurman liefert gleich eine ganze Reihe an Geräten, hier die komplette Übersicht:

iPhone 18e: A20-Chip, 9 GB RAM und längere Akkulaufzeit.

A20-Chip, 9 GB RAM und längere Akkulaufzeit. iPhone 18: A20-Chip, 9 GB RAM und längere Akkulaufzeit.

A20-Chip, 9 GB RAM und längere Akkulaufzeit. iPad: A19-Chip mit Apple Intelligence-Unterstützung, N1-Chip mit Wi-Fi 7-Unterstützung und Apples energieeffizientes C1X-Modem in den Mobilfunkmodellen.

A19-Chip mit Apple Intelligence-Unterstützung, N1-Chip mit Wi-Fi 7-Unterstützung und Apples energieeffizientes C1X-Modem in den Mobilfunkmodellen. MacBook Neo: A19 Pro-Chip, 12 GB RAM und möglicherweise neue Farboptionen.

A19 Pro-Chip, 12 GB RAM und möglicherweise neue Farboptionen. MacBook Air: M6-Chip.

M6-Chip. iPhone Air 2: A20 Pro-Chip, Ultra-Weitwinkelkamera, ein kleineres Dynamic Island, längere Akkulaufzeit und Apples C2-Modem mit mmWave-Unterstützung in den USA sowie deutlich schnellere Upload-Geschwindigkeiten im Vergleich zum C1X-Modem des aktuellen Modells.

A20 Pro-Chip, Ultra-Weitwinkelkamera, ein kleineres Dynamic Island, längere Akkulaufzeit und Apples C2-Modem mit mmWave-Unterstützung in den USA sowie deutlich schnellere Upload-Geschwindigkeiten im Vergleich zum C1X-Modem des aktuellen Modells. iPad Air: M5-Chip, OLED-Display, dünneres und leichteres Design sowie möglicherweise die Acoustic Display-Funktion, die erstmals beim iPad mini eingeführt wurde.

M5-Chip, OLED-Display, dünneres und leichteres Design sowie möglicherweise die Acoustic Display-Funktion, die erstmals beim iPad mini eingeführt wurde. iPad Pro: M6-Chip oder M7-Chip und ein Vapor-Chamber-Kühlsystem.

Falls dort ein Kandidat dabei ist, auf den ihr schon ein Auge geworfen habt, dann lohnt es sich vermutlich, noch ein bisschen zu warten. Oder vielleicht jetzt die Black-Week zu nutzen, um die aktuelle Generation zum Sparpreis zu ergattern.