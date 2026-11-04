Digitaler Führerschein kommt aufs Smartphone: Start Ende November geplant

Der Führerschein wandert aufs Smartphone: Ab Ende November 2026 soll es möglich sein, den Nachweis der Fahrerlaubnis digital in der i-Kfz-App zu speichern. Damit folgt der digitale Führerschein dem bereits verfügbaren Fahrzeugschein. Die Bundesregierung möchte mit dem Schritt den Alltag erleichtern, Bürokratie abbauen und Behördengänge sowie Papierdokumente reduzieren. Der klassische Führerschein bleibt allerdings weiterhin gültig, denn die App ist nur eine Ergänzung.

Entwickelt wurde die i-Kfz-App (App Store-Link) gemeinsam vom Bundesverkehrsministerium (BMV), dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) und der Bundesdruckerei. Bislang lässt sich darüber bereits der digitale Fahrzeugschein abrufen. Künftig soll auch der Führerschein als digitales Dokument hinzukommen. Die App ist kostenlos für iOS und auch für Android erhältlich und wurde laut KBA bis Ende Oktober bereits rund 2,5 Millionen Mal heruntergeladen.

Um Dokumente in der App zu hinterlegen, müssen sich Nutzer und Nutzerinnen zunächst mit ihrem Personalausweis digital identifizieren. Anschließend können die beim KBA gespeicherten Daten heruntergeladen werden. Für die Anmeldung wird die PIN des Personalausweises benötigt, die für dessen Online-Ausweisfunktion vorgesehen ist. Wer diese nicht mehr kennt oder den ursprünglichen PIN-Brief verlegt hat, kann sich beim zuständigen Bürgeramt eine neue PIN setzen lassen.

Bei Polizeikontrollen gilt der digitale Nachweis

Mit dem digitalen Führerschein und Fahrzeugschein könnte man die physischen Dokumente künftig grundsätzlich zu Hause lassen. Auch bei einer Polizeikontrolle sollen die digitalen Nachweise ausreichen, allerdings ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Ausland bleibt der klassische Führerschein vorerst unverzichtbar. Eine europaweit einheitliche Lösung ist zwar geplant, dürfte aber noch einige Jahre auf sich warten lassen. Die rechtliche Grundlage für den digitalen Führerschein in Deutschland wurde bereits im vergangenen Jahr geschaffen.

Besonders interessant dürfte die neue Funktion für Nutzer und Nutzerinnen von Carsharing-Diensten und Mietwagenangeboten werden. Der digitale Führerscheinnachweis könnte die Buchung und Nutzung solcher Angebote deutlich vereinfachen, weil sich die Fahrerlaubnis direkt über das Smartphone nachweisen lässt. Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums bestätigte bereits den geplanten Start: Ab Ende November 2026 soll die Funktion in der i-Kfz-App verfügbar sein.