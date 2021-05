Direktes Duell: Tile hat keine Chance gegen den AirTag

Bevor wir das Wochenende einläuten, haben wir noch eine letzte AirTag-Geschichte für euch – zumindest für diese Woche. Wir haben gleich zwei Praxis-Tests gestartet und wollen euch heute von unseren Erfahrungen mit den AirTags im Alltag berichten. Los geht es mit einem Paket.

Da unsere Kollegin Melanie auch einen AirTag ausprobieren wollte und wir euch in dieser Anleitung bereits erklärt haben, wie man sie auch dann zurücksetzen kann, wenn man als Besitzer nicht in der Nähe ist, haben wir kurzerhand einen aktivierten AirTag im Paket von Bochum nach Oldenburg geschickt.

Um die Geschichte ein wenig spannender zu gestalten, haben wir einen Tile Pro mit ins Paket gelegt. Das kleine Päckchen wurde ordentlich frankiert und mittags in eine Packstation gelegt. Und danach hat es nur wenige Stunden gedauert, bis es quasi im Zehn-Minuten-Takt neue Standort-Meldungen gab.

Durch die Updates des AirTags konnten wir sehr gut nachvollziehen, wie er sich am Mittwoch-Nachmittag zunächst von Packstation zu Packstation durch Bochum bewegt hat, später im großen DHL-Zentrum landete und sich dann über Essen auf nach Bremen und später nach Hamburg gemacht hat. Von dort ging es dann am Donnerstag weiter nach Oldenburg, erst in ein größeres Paketzentrum, dann in ein Zustellzentrum im Stadtteil. Heute Morgen hat sich das DHL-Fahrzeug dann auf den Weg gemacht, auch hier gab es noch etliche Standort-Updates.

Was soll ich groß sagen? Der AirTag funktioniert. Und das aus meiner Sicht sogar sehr gut.

Tile Pro kann definitiv nicht mithalten

Und wie hat sich der Tile Pro geschlagen? Das Ergebnis ist aus meiner Sicht ziemlich eindeutig und ernüchternd zugleich. Der Tile Pro wurde nur ein einziges Mal geortet – noch als er in der Packstation lag. Ich gehe sogar davon aus, dass er von mir selbst geortet wurde, als ich mir ein Brötchen beim Bäcker gekauft habe.

Danach wurde er nicht ein einziges Mal geortet. Und das, obwohl er zwei Tage lang quer durch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg unterwegs war. Insbesondere im Vergleich zur Leistung der AirTags ist das schon ein richtig schwaches Ergebnis. Hier zeigt sich, wie sehr Apple durch sein riesiges Netzwerk an Geräten profitiert.

Wir haben einen Schlüssel im Bus verloren

Noch näher am Alltag ist ein weiterer Test, den wir mit den AirTags gestartet haben. Einen weiteren der Apple-Finder haben wir samt Schlüsselbund in einem Linienbus „verloren“. Er ist uns echt unglücklich hinter einen Sitz gefallen, ohne dass wir es bemerkt haben. Auch dieser AirTag ist in Apples „Wo ist?“-App als verloren markiert und meldet neue Standorte am laufenden Band.

Zwei Tage lang ist er durch Bochum und Herne gefahren und anhand der Daten hätte man unschwer erkennen können, dass der Schlüsselbund im Bus verloren gegangen ist. Es wäre ein Kinderspiel gewesen, ihn dort wieder einzusammeln. Das haben wir bisher aber noch nicht gemacht. Heute scheint der Bus im Depot zu verweilen – und wir sind gespannt, ob der AirTag gefunden wird und jemand Kontakt mit uns aufnimmt…