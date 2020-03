Disney+: Das müsst ihr drei Wochen vor dem Start wissen

Es sind nur noch drei Woche, bis die nächste Streaming-Plattform an den Start geht. Nach Netflix, Amazon Prime Video und Apple TV+ will es der nächste große Name wissen: Disney. Okay, ganz neu ist Disney+ nicht, immerhin ist es schon in einigen Ländern aktiv. Ab dem 24. März dürfen wir hier in Deutschland dann aber auch ganz offiziell zuschauen.

Und falls ihr schon auf die Plattform gespannt seid, hat Disney+ gleich ein passendes Angebot auf Lager. Wer bereits vor dem Start abonniert, zahlt für das erste Jahr nur 59,99 statt 69,99 Euro. Das sind umgerechnet 5 Euro pro Monat, also durchaus ein Betrag, bei dem man hereinschnuppern kann.

Disney+ ein Jahr lang für 59,99 Euro nutzen (zum Angebot)

Und das ist ein Preis, der sich durchaus sehen lassen kann. Anders als beispielsweise Apple hat Disney ja schon eine ganze Ladung an Inhalten. Alleine mit den zahlreichen Disney-, Marvel- und Pixar-Filme hat man die Jahres-Gebühr gefühlt schon wieder „drin“. Einen recht umfangreichen Überblick in englischer Sprache über alle Filme und Serien gibt es auf dieser Webseite.

Zudem liefert Disney+ jeden Monat neue Inhalte, so wie man es auch von anderen Plattformen kennt. Hier mal ein kleine Ausblick auf die Neuerscheinungen im März 2020:

Spannend dürfte Disney+ auch für Star Wars Fans werden. Neben den Episoden 1-7 sowie Rogue One erwartet euch mit „The Mandalorian“ eine neue, exklusive Serie. Außerdem steht das Finale von „The Clone Wars“ auf dem Programm, auch das zunächst exklusiv auf Disney+. Zwei deutsche Trailer zu diesen Serien wurden unlängst veröffentlicht.

Auf diesen Geräten kann Disney+ genutzt werden

Abschließend stellt sich natürlich noch die Frage: Auf welchen Geräten kann man die Inhalte von Disney+ eigentlich abrufen? Laut Angaben von Disney wird man die folgenden Geräte nutzen können, um Inhalte zu streamen oder sogar für einen späteren Zugriff herunterzuladen:

Apple iPhones und iPads ab iOS 11

Android-Handys und –Tablets ab Android 5.0

Fire TV Tablets

Apple TV ab der 4. Generation

Apple AirPlay (zb. mit Apple TV der 3. Generation)

Chromebook

Chromecast

PlayStation 4

Xbox One

Fire TV Stick

Außerdem werden zahlreiche Fernseher mit Android-TV, LG WebOS und Samsung Tizen das neue Streaming-Portal aufnehmen. Und wer es ganz klassisch mag: Auch mit einem aktuellen Browser (Chrome ab Version 75, Firefox ab Version 68, Internet Explorer 11 und Safari ab Version 11) wird man Disney+ nutzen können.