Display-Größenvergleich im Video: iPhone Duo und iPhone 18 Pro Max

In weniger als zwei Wochen kann das iPhone Duo vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt dann hoffentlich ab dem 23. Oktober. Bereits ab übernächstem Montag könnt ihr eure gewünschte Konfiguration im Apple Store hinterlegen. Aber ist das iPhone Duo überhaupt das passende Gerät?

Abgesehen vom Preis ist sicherlich auch die Größe des Geräts ein wichtiges Merkmal. Hier können wir seit der Vorstellung bereits auf die technischen Daten zurückgreifen, die Apple uns auf seiner Webseite liefert. Aber wie macht sich das tatsächlich bemerkbar?

Das iPhone Duo direkt neben einem iPhone 18 Pro Max

Sehr gute Eindrücke liefert ein neues Video auf Instagram. Das ist zwar nur gut eine halbe Minute lang, zeigt aber das iPhone Duo und das bereits erschienene iPhone 18 Pro Max direkt nebeneinander.

Besonders interessant finde ich dabei: Im aufgeklappten Zustand ist das iPhone Duo nahezu exakt so breit wie das iPhone 18 Pro Max im Querformat. Gleichzeitig profitiert man in dieser Ansicht von einem deutlich „höheren“ Bild.

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Meine Vorfreude steigt weiter an

Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich die letzten iPhone-Generationen einfach so mitgenommen habe. Ich konnte mir die Smartphones „über die Arbeit“ bestellen und musste sie nicht mit meinem privaten Geld bezahlen. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich mit Sicherheit die eine oder andere Generation ausgelassen. Denn sind wir mal ehrlich: Was gab es in den letzten Jahren Besonderes? Ich erinnere mich höchstens an den Wechsel von Lightning auf USB-C als einschneidendes Erlebnis zurück. Das letzte iPhone, das mich so richtig vom Hocker gehauen hat, war sicherlich das iPhone X. Danach gab es einfach nur noch kleinere Entwicklungsschritte.

Nun kommt das iPhone Duo und es gibt endlich mal wieder etwas richtig Neues. Dazu könnte sich in diesem Monat noch ein Smart Home Hub von Apple gesellen. Der Oktober scheint ziemlich spannend zu werden – oder was meint ihr?