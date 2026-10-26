Das iPhone Duo liegt auf dem Seziertisch: Die Reparaturprofis von iFixit haben Apples ersten Faltling komplett auseinandergenommen, um zu prüfen, wie staubresistent es ist und wie gut es sich reparieren lässt. Das Ergebnis fällt gemischt aus, liefert aber einen spannenden Hinweis darauf, warum bei manchen Geräten das Display versagt.

Staubtest mit Leuchteffekt

Vor dem Öffnen haben die Tester das Duo mit fluoreszierendem Staub eingenebelt. Obwohl das Gerät nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt ist, setzte sich der Dreck im USB-C-Anschluss, im Lautsprechergitter und im Rahmen fest. Ins Innere gelangten dagegen nur wenige Partikel.

Anders sah es beim Scharnier aus: Dort drang Staub ein, und es knirschte hörbar, was auf Dauer dem Bildschirm schaden könnte. Immerhin sammelte das Duo-Scharnier weniger Partikel als beim Galaxy Z Fold8 und beim Pixel 11 Pro Fold. iFixit nannte das Ergebnis „ermutigend“, ein Strandgerät sei das Duo aber trotzdem nicht.

Was sich leicht reparieren lässt und was nicht

Die Deckschicht mit Nanostruktur lässt sich problemlos abziehen, denn Apple hat sie bewusst so konstruiert, damit der Austausch günstig bleibt. Beim Akku setzt Apple den Klebstoff ein, der seit dem iPhone 16 per leichter elektrischer Ladung gelöst wird. iFixit sprach von der bisher „besten Erfahrung beim Akkuausbau“ bei einem Falt-Smartphone. Zudem ließ sich das äußere Display einfach abnehmen, und die Konstruktion wirkte „robust“, was wichtig ist, weil die meisten Reparaturen darüber laufen. Bei der Einfassung des inneren Displays hilft Hitze, doch für das innere Panel selbst muss man sich durch viel Klebstoff kämpfen. Das Display besteht übrigens aus einem 10-lagigen Stapel, dessen Schichten iFixit unters Mikroskop legte.

Woher kommen die Displayrisse?

Einige Nutzer berichten von Displayausfällen. iFixit nennt als mögliche Ursachen Druck, eingeschlossene Fremdkörper, wiederholtes Biegen oder Fertigungsfehler. Dabei muss das Display nicht zwingend gebrochen sein, denn auch ein Verkabelungsproblem kann denselben Effekt haben.

Auffällig ist, dass bei vielen defekten Geräten das Scharnier anders geformt ist. Zudem liegt die Bruchstelle nahe dem Akkordeon-Kabel, wo mehrere Kanten aufeinandertreffen und Spannung konzentrieren könnten. Per 3D-Modell, Patenten und CT-Scans verglich iFixit das Scharnier mit den gemeldeten Schäden. Die Brüche häufen sich am Übergang vom Spalt für das Flexkabel zur zentralen Scharnierhalterung, aber etwas unterhalb der eigentlichen Kabelführung.

Möglicherweise spielen auch die gebogenen Schienen eine Rolle, die sich beim Schließen über die flachen Scharnierplatten heben könnten. Ebenso denkbar ist, dass ein Bauteil, das eigentlich einfahren soll, hängen bleibt. Eine eindeutige Antwort gibt es laut iFixit aber nicht. Wer selbst nachsehen will, findet auf der Website einen interaktiven CT-Scan des Scharniers.

Reparaturnote: 5 von 10

Weil es schon am ersten Tag eine Anleitung gab, das äußere Display intakt abgenommen werden kann und sich die Akkus elektrisch lösen lassen, vergibt iFixit vorläufig 5 von 10 Punkten. Punkte kosteten vor allem das innere Display und das Scharnier. Das Fazit lautet: Das Duo sei das am besten reparierbare Falt-Smartphone, das man bisher gesehen habe, und doch werde die Reparatur eine echte Herausforderung. Zum Vergleich: Galaxy Z Fold8 und Pixel 11 Pro Fold kommen jeweils auf 4 von 10 Punkten.