DJI: Neue Drohne Avata 2, Goggles 3 und RC Motion 3 vorgestellt

Der bekannte Hersteller von zivilen Drohnen und Kameratechnologie, DJI, hat gestern die neue Drohne DJI Avata 2 vorgestellt. Sie soll ein sichereres, intensiveres First Person View (FPV)-Flugerlebnis, einen optimierten Sensor zur Verbesserung der Bildqualität und eine längere Flugzeit bieten. Die Neuerscheinung kann zudem mit den neuen DJI Goggles 3 und der DJI RC Motion 3 kombiniert werden.

Die 1/1,3-Zoll-CMOS-Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln der Avata 2 verfügt über einen größeren Bildsensor als das Vorgängermodell und bietet einen größeren Dynamikbereich sowie eine bessere Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Ein Ultraweitwinkel-Objektiv mit einem Blickwinkel von bis zu 155° sorgt für neue Perspektiven und ungewöhnliche Aufnahmen. Die DJI Avata 2 ermöglicht Luftbild- und HDR-Videoaufnahmen mit bis zu 4K/60fps sowie Zeitlupenaufnahmen mit 2,7K/120fps. Sie ist mit dem 10-Bit-D-Log-M-Farbmodus ausgestattet und ermöglicht die detailgenaue Aufnahme von Licht und Schatten, die in der Nachbearbeitung und bei der Farbkorrektur noch besser zur Geltung kommen.

Hohe Stabilität und umfassende Sicherheit

Selbst bei rasanten Flugmanövern will die DJI Avata 2 jedes Video dank eines Stabilisierungsalgorithmus und zwei Stabilisierungstechnologien von DJI scharf und stabil halten. DJI RockSteady verhindert das Verwackeln des Bildes bei hohen Fluggeschwindigkeiten oder Wind und DJI HorizonSteady sorgt dafür, dass das aufgenommene Bild auch dann am Horizont bleibt, wenn sich die Drohne scharf dreht oder stark schwankt. Wenn die EIS-Funktion deaktiviert ist, unterstützt die Avata 2 außerdem Gyroflow, so dass die Aufnahmen bei der Nachbearbeitung weiter stabilisiert werden können.

Der verbesserte integrierte Propellerschutz der Avata 2 ist jetzt noch leichter und ermöglicht eine agilere und freiere Navigation selbst auf engem Raum. Außerdem erhalten User in unvorhergesehenen Situationen mehr Sicherheit: Ein Druck auf den RC Motion 3 Lock-Knopf genügt, um die Drohne zum Stillstand zu bringen. Außerdem wird die automatische Rückkehr (Return to Home, RTH) ausgelöst, wenn der Akku der Drohne schwach ist oder das Signal unterbrochen wird, was zusätzliche Sicherheit bietet. Die binokularen Fischaugensensoren ermöglichen jetzt Flüge in niedriger Höhe oder in Innenräumen und verbessern die Flugstabilität und Sicherheit.

Dank des Schildkrötenmodus wird die Drohne schnell wieder in die Luft gebracht, wenn sie auf dem Rücken landet. Wenn der Schildkrötenmodus aktiviert ist, kann die Drohne automatisch zurück in die Startposition umdrehen, wobei sie dann auf dem Kopf steht. Die Avata 2 bietet eine maximale Flugzeit von 23 Minuten und unterstützt PD-Schnellladung. Die neue Zweiwege-Ladestation verfügt außerdem über eine Akkufunktion, die die verbleibende Energie von mehreren Akkus auf denjenigen mit dem höchsten Ladestand überträgt.

Mühelose Speicherung, Übertragung und Bearbeitung von Aufnahmen

Die neue Avata 2-Drohne ist mit einem 46 GB großen internen Speicher ausgestattet, der ca. 90 Minuten an Videomaterial mit 1080p/60fps speichern kann. Durch die WLAN-Verbindung für die schnelle Übertragung von Dateien auf das Smartphone ist die Nachbearbeitung und Weitergabe der Aufnahmen äußerst effizient.

Die neue O4-Videoübertragung schafft eine maximale Videoübertragungsdistanz von bis zu 13 km, eine Übertragungslatenz von nur 24 ms, eine hochauflösende Bildqualität von 1.080p/100fps und eine maximale Übertragungsbitrate von 60 Mbps. Ihr Design mit zwei Sendern, vier Empfängern und vier Antennen sorgt für eine starke Anti-Interferenz-Leistung und ermöglicht es den Usern, sich ganz auf ihre Flüge zu konzentrieren.

DJI Googles 3 mit zwei Mikro-OLED-Bildschirmen

Die neuen DJI Goggles 3 verfügen über einstellbare Dioptrien, zwei Mikro-OLED-Bildschirme, die die verbesserte 10-Bit-Anzeige mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 100 Hz und eine Übertragung mit niedriger Latenz unterstützen. Sie ist mit binokularen Kameras ausgestattet, die die Umgebung wiedergeben und gleichzeitig mit dem Live-Feed aus dem Fluggerät überlagern können. Ohne die Brille abnehmen zu müssen, haben die Piloten und Pilotinnen so ein umfassendes Situationsbewusstsein. Diese Real View PiP (Picture-In-Picture)-Technologie verbessert sowohl das immersive Erlebnis als auch die Sicherheit.

Durch die Kombination mit der DJI RC Motion 3 erhalten unerfahrene User die Möglichkeit, Flips, Rollen und Drifts auszuführen und so schwierige akrobatische Flugmanöver zu vollführen. Egal ob Höhenflüge, Sturzflüge oder Rollen, mit einem einfachen Druck auf den RC Motion 3 Joystick können spannende Aufnahmen gemacht werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die DJI Avata 2 ist im Webshop von DJI und den meisten autorisierten Einzelhandelspartnern in verschiedenen Konfigurationen und Kombinationen und mit zusätzlichem Zubehör erhältlich. Die DJI Avata 2 Fly More Combo (ein Akku) kostet 999 Euround enthält die DJI Avata 2, die DJI Goggles 3 und die DJI RC Motion 3. Die DJI Avata 2 Fly More Combo (drei Akkus) kostet 1.199 Euro und enthält die DJI Avata 2, die DJI Goggles 3, die DJI RC Motion 3, eine Zweiwege-Ladestation, zwei zusätzliche Akkus und eine Tragetasche. Die DJI FPV Fernsteuerung 3 kostet 149 Euro, das DJI Avata 2 ND-Filterset ist für 69 Euro erhältlich.