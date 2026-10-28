Mit der DJI Power Auro 2000 Elite bringt der Drohnenhersteller seine bisher kompakteste Powerstation auf den Markt, die 2 kWh Power bietet. Das Gerät liefert bis zu 2.000 Watt und vereint erstmals ein Autoladegerät und ein MPPT-Solarmodul in einem Gehäuse. Ob Campingtrip, Baustelle oder Stromausfall zu Hause: Das Ding soll überall einspringen.

Kleiner und leichter als der Vorgänger

Im Vergleich zur DJI Power 2000 schrumpft das Volumen um 24 Prozent. Mit rund 19 Kilogramm wiegt die Auro 2000 Elite außerdem mehr als 2,5 Kilogramm weniger, sodass sie sich auch auf kleiner Fläche verstauen lässt. Alle Anschlüsse sitzen auf einer Seite und sind damit jederzeit gut erreichbar.

Die Station liefert reine Sinuswellen mit bis zu 2.000 Watt und kann ausgewählte Geräte mit einer Nennleistung von etwa 2.200 Watt betreiben. Damit eignet sie sich für Camping, mobile Content-Produktion, Notstrom und DIY-Projekte. Optimiert ist die Effizienz dabei für alltägliche Lasten zwischen 100 und 400 Watt.

Per Zusatzakku, der in Kürze erscheinen soll, wächst die Kapazität auf bis zu 12 kWh.

5 Wege zum vollen Akku

Ihr könnt selbst entscheiden, wie ihr die Powerstation aufladen wollt:

Steckdose : bis zu 2.000 Watt, von 0 auf 80 Prozent in 60 Minuten

: bis zu 2.000 Watt, von 0 auf 80 Prozent in 60 Minuten Autobatterie : über den integrierten Autolader, vollständig in rund 4 Stunden

: über den integrierten Autolader, vollständig in rund 4 Stunden Solarpanels : über das MPPT-Modul, wobei beide SDC-Anschlüsse zusammen bis zu 1.200 Watt aufnehmen, voll in etwa 2,7 Stunden

: über das MPPT-Modul, wobei beide SDC-Anschlüsse zusammen bis zu 1.200 Watt aufnehmen, voll in etwa 2,7 Stunden Solar und Auto gleichzeitig : netzunabhängig mit jeweils bis zu 600 Watt

: netzunabhängig mit jeweils bis zu 600 Watt Hybridladen: Netzstrom kombiniert mit Solar oder Autobatterie, insgesamt bis zu 2.000 Watt

Praktisch ist zudem das ausziehbare 140 Watt USB-C-Kabel, das sich automatisch ein- und ausfährt. An die beiden SDC-Anschlüsse passen außerdem Adapterkabel, etwa für das Schnellladen von DJI-Drohnen und weiteres Zubehör.

Balkonkraftwerk-Feeling für zu Hause

Zusammen mit einem Solarpanel und einem Mikrowechselrichter-Set (beides separat erhältlich) unterstützt die Station den netzgekoppelten Betrieb mit bis zu 800 Watt. Die DJI Home App zeigt den Energiefluss dabei in Echtzeit. Im USV-Modus schaltet das Gerät innerhalb von 0,01 Sekunden auf Akkubetrieb um und schützt so wichtige Geräte bei Stromausfall.

Mehrfacher Schutz und viel Drohnenpower

Beim Akku setzt DJI auf LFP-Zellen, die nach 6.000 Ladezyklen noch über 70 Prozent ihrer Kapazität behalten. Das stabile Gehäuse hält statisch bis zu einer Tonne aus und ist mit der Brandschutzklasse 5VB hochgradig flammhemmend. Hinzu kommen ein Batteriemanagementsystem mit Verbindungen in Automobilqualität, 13 Temperatursensoren und 40 integrierte Sicherungen, die den Zustand rund um die Uhr überwachen und bei Unregelmäßigkeiten abschalten.

Für Drohnenpiloten gibt es obendrein einen Bonus: Mit dem DJI Power Drohnen-Schnellladekabel lädt die Auro 2000 Elite per SDC mit bis zu 240 Watt. Ein Akku der Air-3-Serie ist so in 30 Minuten von 10 auf 95 Prozent voll, bei der Matrice-4-Serie dauert es 35 Minuten.

Preis und Verfügbarkeit

Die DJI Power Auro 2000 Elite kostet 1.099 Euro und ist ab sofort über store.dji.com und autorisierte Handelspartner erhältlich.