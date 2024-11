Dreame H14 Pro: Der beste Nass- und Trockensauger für 499 Euro

Eigentlich wollte ich schon vor ein paar Tagen über den Dreame H14 Pro berichten, allerdings war er in dem Moment natürlich nicht verfügbar. Nun hat Amazon die Lager wohl wieder aufgestockt und bietet den Nass- und Trockensauger für 499 Euro an. Das ist der bisher beste Preis, während der Prime Deal Days wurde das Gerät nur auf 589 Euro reduziert.

Ich nutze den Dreame H14 Pro regelmäßig neben dem Akku-Staubsauger und dem Wischroboter, nämlich immer dann, wenn mal wieder so richtig gründlich gewischt werden muss. Mit der rotierenden Bürste und dem deutlich höheren Druck klappt die Reinigung natürlich bedeutend besser als mit einem Roboter. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie „dreckig“ das Wasser im Tank nach der Selbstreinigung ist.

Aber das gilt ja im Prinzip für jeden Wischsauger. Was macht den Dreame H14 Pro so besonders? Zum Beispiel, dass er an beiden Seiten bis an die Kante wischt. Viele Modelle bieten nur an einer Seite eine komplette Kantenreinigung. Außerdem sind die Räder angetrieben – und das in beide Richtungen. Trotz des Gewichts gleitet der Dreame nur so über den Boden. Und das übrigens auch unter Möbeln, zumindest wenn diese höher als 14 Zentimeter sind. Ein weiterer Pluspunkt: Der Dreame H14 Pro kann selbstständig stehen, wenn man mal beide Hände benötigt.

Sehr beeindruckend ist die Selbstreinigung mit dem Express-Modus. Der ist zwar sehr laut, dafür ist der Wischer aber in fünf Minuten wieder komplett sauber und trocken. Dabei sollen Temperaturen von 60 Grad erreicht werden, wir konnten von außen knapp über 45 Grad messen. Alternativ ist auch eine klassische Trocknung möglich, die weniger laut ist, aber eben auch länger dauert.

Angebot Dreame H14 Pro Nass- und Trockensauger, 180° Lie-Flat, 60 °C Bürstenpflege, 5-min... [180°-Reichweite mit flachem Design, uneingeschränkte Saugleistung] Durch das biomimetische Design passt sich der H14 Pro dem Boden nahtlos an und...

[Selbstreinigung bei hohen Temperaturen und Schnelltrocknung] Eine fortschrittliche Bürste, die sich selbst reinigt und mit 60 °C heißem Wasser...

Die nicht ganz so teure Alternative von Osotek

Falls das Angebot euer Budget überschreitet, haben wir noch eine günstigere Alternative für euch: Den Osotek H200 Pro Plus. Wir haben die Vorgänger bei uns im Büro im Einsatz und sind auch damit zufrieden. Auf einige Features muss man verzichten, etwa den Rückwärtsantrieb der Räder. Hier bezahlt ihr derzeit nur 349,99 Euro und bekommt ebenfalls ein ziemlich gutes Gerät, zuletzt hatte die Neuerscheinung noch 549,99 Euro gekostet.

OSOTEK H200 Pro Plus Nass- und Trockensauger, kabelloser Wischsauger mit 100 °C... 100°C Heißwasser & doppelseitige Bürstenrotation: Per Knopfdruck reinigt sich die Bürste selbst mit 100°C heißem Wasser, beseitigt hartnäckige...

66°C geräuscharme Trocknung ohne unangenehme Gerüche: Die leise 66°C Trocknungsfunktion sorgt dafür, dass die Bürste vollständig trocknet und...