Dreame-Roboter mit Festwasseranschluss: Teure Neuerscheinung und günstige Vorgänger

Seit ziemlich genau zwei Jahren fährt der Dreame X40 Master nun durch die erste Etage meines Reihenhauses. Und ich muss euch sagen, dass ich immer noch sehr zufrieden bin. Alle paar Monate muss ich das Waschbrett manuell reinigen und den Roboter selbst kurz abwischen. Mehr gibt es nicht zu tun, insbesondere um das Füllen und Leeren der Wassertanks muss man sich nicht mehr kümmern.

Was ist dafür nötig? Die Basisstation des Saug- und Wischroboters muss mit zwei dünnen Schläuchen an die Wasserversorgung und den Abfluss angeschlossen werden. Beim Dreame X40 Master war das für mich kein großes Problem: Die kompakte Basisstation passt genau unter den Waschtisch und dort war ohnehin noch ein Eckventil. Den Abwasserschlauch haben wir mit ein wenig handwerklichem Geschick direkt in eine bestehende Leitung integriert.

Natürlich benötigt man für eine fest angeschlossene Wasserstation den passenden Standort. Denn was bringt der Roboter im Hauswirtschaftsraum, dessen Tür den ganzen Tag geschlossen ist? Als Alternative zum Badezimmer sehe ich noch die Küche, denn die Schläuche sind so dünn, dass sie neben den Blenden am Boden entlang geführt werden können oder nur zwei kleine Bohrungen erforderlich sind.

Der Dreame X40 Master startet bereits für 499 Euro

Ehemals weit mehr als 1.000 Euro teurer, gibt es den Dreame X40 Master mittlerweile für ziemlich faire 499 Euro. Natürlich nicht mit den neuesten Technologien ausgestattet. Aber wenn ihr zum Beispiel gar keine hohen Türschwellen habt, braucht ihr ja auch keine Klettertechnik. Aus meiner Sicht sind aber alle wichtigen Features an Bord, etwa ausfahrbare und anhebbare Wischpads oder eine Kamera zur Hinderniserkennung.

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Dreame X50 Master klettert auch über Türschwellen

Die bereits angesprochenen Türschwellen werden vom Dreame X50 Master überwunden. Er klettert über 4,2 Zentimeter hohe Kanten, doppelte Türschwellen dürfen sogar 6 Zentimeter hoch sein. Die Basisstation ist mit einer Höhe von 24,9 Zentimetern noch einmal 3 Zentimeter kleiner geworden. Auch hier gibt es nach der Einführung der X60-Generation einen ordentlichen Rabatt, aktuell liegt der Preis bei 699 Euro.

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Dreame X60 Pro Master: Ganz neu auf dem Markt

Vor ein paar Wochen habe ich den Dreame X60 für euch getestet, allerdings noch in der Version mit Wassertanks. Nun gibt es auch den Dreame X60 Pro Master mit der kompakten Station inklusive Wasseranschluss. Mit 1.599 Euro ist die neue Generation leider alles andere als ein Schnäppchen.

Trotzdem ist das Modell sehr bemerkenswert, denn der Sprung von X50 zu X60 war wirklich sehr enorm. Hier reden wir nicht nur über noch höhere Türschwellen, sondern auch über ein besonders weit ausfahrbares Wischpad, eine Saugkraft von 42.000 Pascal und Wischen mit heißem Wasser, sondern auch über eine spannende Verbesserung der Basisstation.

Diese verfügt nämlich über eine automatische Klappe, quasi ein Garagentor für den Saugroboter. Das sorgt nicht nur für einen besseren Look, sondern verhindert vor allem Staubablagerungen in der Basisstation. Und das ist dann wieder einer dieser Komfortgewinne, die die fest angeschlossenen Saug- und Wischroboter mitbringen.