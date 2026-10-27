Dreame W20 startet: Heizlüfter mit 3D-Flammeneffekt und Luftbefeuchtung

Wenn die Temperaturen draußen sinken, soll es drinnen schnell gemütlich werden. Mit dem neuen W20 bringt der bekannte Smart Home-Hersteller Dreame einen Design-Heizer auf den Markt, der warme Luft bereits nach zwei Sekunden liefern soll. Mit 2.200 Watt Leistung eignet sich das Gerät als flexible Zusatzheizung für Wohnräume und andere Bereiche, in denen es schnell warm werden muss. Drei Heizstufen ermöglichen es, die Wärme an den eigenen Bedarf anzupassen.

Technisch setzt Dreame auf eine Kombination aus Graphen zur Unterstützung der Wärmeübertragung und selbstregulierender PTC-Technologie. Diese soll für eine gleichmäßige Wärmeabgabe sorgen. Damit richtet sich der W20 an alle, die eine schnelle Wärmequelle suchen, ohne gleich die gesamte Heizungsanlage hochzufahren. Besonders an kühlen Herbstmorgen oder nach einem Spaziergang dürfte die kurze Aufwärmzeit praktisch sein.

Neben der Heizfunktion bietet der W20 eine integrierte Raumluftbefeuchtung. Über einen ringförmigen Auslass verteilt das Gerät feinen Wassernebel über 360 Grad, der sich mit dem warmen Luftstrom im Raum verteilen soll. Das kann helfen, dem trockenen Raumgefühl während der Heizperiode entgegenzuwirken. Der integrierte Wassertank fasst laut Hersteller 800 Milliliter. Heizen und gleichzeitig befeuchten dürfte gerade in der kommenden kalten Jahreszeit für viele Menschen zwei der wichtigsten Funktionen im Haushalt darstellen, da gerade durch die Heizung schnell eine sehr trockene Raumluft entsteht, die die Schleimhäute reizen kann.

3D-Flammen für die richtige Atmosphäre

Auch optisch hat der W20 deutlich mehr zu bieten als ein klassischer Heizlüfter. Ein integrierter 3D-Flammeneffekt erzeugt ein dekoratives Flammenspiel und soll für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. Dazu kommt ein schlankes, hochformatiges Gehäuse, das sich als moderner Blickfang in den Wohnbereich einfügen soll. Die Steuerung erfolgt wahlweise über den integrierten Touchscreen oder die mitgelieferte Fernbedienung.

Mit Abmessungen von 276 × 276 × 878 Millimetern und einem Gewicht von 4,5 Kilogramm lässt sich der Dreame W20 flexibel im Raum platzieren. Das 1,8 Meter lange Netzkabel bietet zusätzlichen Spielraum bei der Aufstellung. Für den Alltag sind außerdem mehrere Schutzfunktionen an Bord: Ein Kippschutz schaltet das Gerät bei einem Umfallen automatisch ab, während ein Überhitzungsschutz zu hohe Temperaturen abfangen soll. Eine Kindersicherung sperrt per Berührung sämtliche Tasten, damit Einstellungen nicht versehentlich verändert werden.

Der Dreame W20 ist ab dem heutigen 27. Oktober 2026 in Deutschland über den offiziellen Dreame-Webshop erhältlich. Zum Marktstart kostet der Heizlüfter 179 Euro statt der regulären 199 Euro. Bei Amazon in Deutschland ist das Gerät zum Zeitpunkt der Artikelerstellung noch nicht gelistet.