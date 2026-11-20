In den letzten Jahren sind die Saug- und Wischroboter stetig besser geworden. Doch eine Veränderung in meinem Setup hat noch viel größere Auswirkungen gehabt: Eine kompakte Basisstation mit Anschluss an Frischwasser und Abwasser. Leider ist die Auswahl in diesem Bereich sehr begrenzt. Das aktuell beste Gerät, den Dreame X60 Pro Master, bekommt ihr jetzt bei Amazon zum neuen Bestpreis.

Dort wird der Dreame X60 Pro Master aktuell für 999 Euro verkauft. Das ist mit Abstand der beste Preis für das Gerät, das im September auf den Markt gekommen ist und normalerweise 1.599 Euro kostet. Nur im Oktober ist der Preis für ein paar Tage auf 1.399 Euro gefallen.

Keine Tanks mehr auffüllen und leeren mit dem Dreame X60 Pro Master

Zunächst einmal profitiert ihr beim Dreame X60 Pro Master von einer deutlich kompakteren Basisstation. Mit einer Höhe von 24,9 Zentimetern hat sie bei mir (ich teste den Roboter seit letzter Woche) problemlos unter den Waschtisch im Badezimmer gepasst. Dort waren die passenden Anschlüsse natürlich direkt verfügbar.

Ich habe aber auch schon viele Installationen gesehen, bei denen ein solcher Roboter in Küchenschränke integriert wurde. Alternativ könnt ihr ihn auch einfach neben die Küche stellen, auch dort ist der Anschluss an Frischwasser und Abwasser meist recht unkompliziert möglich.

Für den Anschluss am Frischwasser legt Dreame ein Eckventil mit zwei Anschlüssen bei, was die Versorgung mit Wasser recht einfach macht. Beim Abwasser muss man ein wenig basteln, da hier kein passender Anschluss mitgeliefert wird. Die Abwasserleitung ist 3/8-Zoll groß, wir haben einfach ein fast passendes T-Stück im Siphon eingefügt und die Sache dann mit Dichtungsmasse abgedichtet.

Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Die Station ist nicht nur kompakter, man muss sich auch nicht mehr um das Füllen und Leeren der Tanks kümmern. Der Roboter ist immer einsatzbereit und sitzt nicht nach einigen Fahrten auf dem Trockenen.

Das kann der Roboter selbst

Der Dreame X60 Pro überzeugt gleich in mehreren Punkten mit spannender Technik. Da wären zum Beispiel das UltraExtend-System, dank dem sich Seitenbürste und Wischpad besonders weit ausfahren lassen. Die Bürste um bis zu 12 Zentimeter, das Wischpad sogar um bis zu 18 Zentimeter. Dadurch erreicht der Roboter auch Sockelleisten, Ecken und enge Bereiche unter Möbeln zuverlässiger. Besser (oder weiter) macht es aktuell kein anderer Roboter.

Auf freier Fläche gehört der Saugroboter zu den stärksten seiner Art. Auf dem Papier leistet er bis zu 42.000 Pascal Saugleistung. Das ist einer der besten Werte, die wir bisher in diesem Segment gesehen haben. Abgerufen wird die maximale Saugleistung nicht nur im manuellen Modus, sondern auch automatisch auf Teppichen oder in stark verschmutzten Bereichen.

Falls ihr auf diese Verbesserung und auch das automatische Garagentor der Basisstation verzichten könnt, ist möglicherweise auch der Vorgänger eine Option. Den Dreame X50 Master gibt es nämlich schon für 669 Euro.