Der Dreame X60 Pro zählt aktuell zu den besten Saug- und Wischrobotern, denn dieses Modell kann sowohl seine Seitenbürste als auch das Wischpad besonders weit ausfahren, um so auch sonst nicht erreichbare Stellen reinigen zu können. Das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal, denn weiter fährt bisher keine seine Reinigungsarme aus. Aber auch davon ab, ist der Dreame X60 Pro eine Wucht und überzeugt in zahlreichen Tests super positiv. Besonders bequem ist dabei die Version mit Festwasseranschluss, sodass man sich nicht mehr um Frischwasserversorgung und Dreckwasserentsorgung kümmern muss. Und genau dieses Modell ist aktuell erstmals im Angebot, denn der Dreame X60 Pro Master kostet jetzt 1.399 Euro statt 1.599 Euro.

Da beim Dreame X60 Pro Master die Tanks für Wasser entfallen, fällt die Station deutlich kompakter aus, denn sie ist nur noch 24,9 Zentimeter hoch. Lediglich ein Staubbeutel ist in der Station integriert, der gelegentlich erneuert werden muss. Ansonsten reinigt die Station die Wischpads mit 100 Grad heißem Wasser, versorgt den Roboter automatisch mit Frischwasser und pumpt das dreckige Wasser sofort in den Abfluss. Das ist ein richtiger Gamechanger, allerdings müssen die Voraussetzungen für den Aufstellort gegeben sein. In der Küche oder im Bad ist eine solche Installation oftmals gut möglich.

Diese Extras bietet der Dreame X60 Pro Master

Seitenbürste und Wischpad fahren wie ein zweigliedriger Arm aus dem Gehäuse heraus, die Bürste um bis zu 12 und das Wischpad sogar um bis zu 18 Zentimeter. Dadurch gelangt der Roboter auch in enge Bereiche unter Möbeln, die bisher als Sperrzone galten.

Damit das Ganze nicht im Chaos endet, sorgt das AI OmniSight System 3.0 für Durchblick. Es kombiniert zwei Kameras mit jeweils 120 Grad Sichtfeld und die VersaLift-Navigation. Über 320 Objektarten erkennt der Roboter, und zwar in gerade einmal 0,1 Sekunden. Selbst kleine Gegenstände ab zehn Millimetern entgehen ihm nicht. Eine blaue Lichttechnologie macht außerdem transparente Flüssigkeiten sichtbar, sodass auch verschüttetes Wasser zuverlässig auffällt.

Kraftpaket mit Ausdauer

Auch bei den Werten kann sich das Gerät sehen lassen. Mit 42.000 Pascal Saugleistung zählt es zu den stärksten seiner Klasse, während die DuoBrush 2.0 Haare aufnimmt, ohne sich zu verheddern. Gewischt wird mit dem Thermal Deep Mop System, das mit bis zu 280 Umdrehungen pro Minute rotiert. Und weil eingetrocknete oder fettige Flecken hartnäckig sein können, drückt das Pad mit 15 Newton auf den Boden.

Der Akku ist ebenfalls fix: Nach 5,5 Minuten Schnellladung stehen bereits 24 Prozent bereit, eine volle Ladung reicht für bis zu 1.000 Quadratmeter. Schwellen bis 5,2 Zentimeter und zweistufige Hindernisse bis zehn Zentimeter meistert der Roboter ohne Probleme.

Das wohl beste Komplettpaket

Auch wenn der Dreame X60 Pro auch ein paar Nachteile hat, bekommt ihr mit diesem Gerät einen waschechten Premium-Saugroboter, der auf die neusten Technologien setzt. Wer die Möglichkeit hat den Roboter am Wasser anzuschließen, profitiert von einem sehr wartungsfreien Gerät. Da die Modelle mit Festwasser immer deutlich teurer sind, ist der aktuelle Rabatt willkommen.