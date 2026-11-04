Dreame X60 Pro Ultra Complete erstmals unter 1.000 Euro

In diesem Monat muss ich unbedingt noch den zweiten neuen Saugroboter von Eufy, den E35, vorstellen. Ein ziemlich solides Teil mit ordentlicher Technik, aber einem großem Problem. Aktuell ist er fest am Listenpreis von 999 Euro verwurzelt, während die etablierten Konkurrenz mit Preise immer weiter senkt. Das beste Beispiel ist der Dreame X60 Pro Ultra Complete, den ihr jetzt erstmals für unter 1.000 Euro erhaltet.

Das Top-Modell von Dreame mit klassischen Wischpads ist im Sommer für 1.499 Euro gestartet und kann jetzt für 949 Euro bestellt werden. Das Angebot gilt offiziell bis zu 12. November, aber ich gehe davon aus, dass es noch bis in die Black-Friday-Wochen verlängert wird. 37 Prozent Rabatt im Vergleich zum Listenpreis sind jedenfalls eine ordentliche Ansage.

Das sind die Highlights des Dreame X60 Pro Ultra Complete

Der Dreame X60 Pro Ultra Complete überzeugt gleich in mehreren Punkten mit spannender Technik. Da wären zum Beispiel das UltraExtend-System, dank dem sich Seitenbürste und Wischpad besonders weit ausfahren lassen. Die Bürste um bis zu 12 Zentimeter, das Wischpad sogar um bis zu 18 Zentimeter. Dadurch erreicht der Roboter auch Sockelleisten, Ecken und enge Bereiche unter Möbeln zuverlässiger. Besser (oder weiter) macht es aktuell kein anderer Roboter. Ein kleiner Minuspunkt ist lediglich die Tatsache, dass beide Arme rund 5,5 Zentimeter hoch sind – das hätte durchaus etwas kompakter sein dürfen.

Auf freier Fläche gehört der Saugroboter zu den stärksten seiner Art. Auf dem Papier leistet er bis zu 42.000 Pascal Saugleistung. Das ist einer der besten Werte, die wir bisher in diesem Segment gesehen haben. Abgerufen wird die maximale Saugleistung nicht nur im manuellen Modus, sondern auch automatisch auf Teppichen oder in stark verschmutzten Bereichen.

Ebenfalls punkten kann der Dreame X60 Pro Ultra Complete mit seiner Basisstation. Hier kommt es aus meiner Sicht nicht nur auf die Reinigung der Wischmopps an, sondern auch auf die anschließende Reinigung der Basisstation selbst. Beim Dreame X60 Pro Ultra Complete kommen 20 Hochtemperatur-Sprühdüsen und 100 Grad Celsius heißes Wasser zum Einsatz. Anschließend wird das Waschbrett ziemlich ordentlich abgespült und die Wischmopps werden mit heißer Luft gereinigt. Ein paar Haare und Flusen bleiben zwar immer noch zurück, insgesamt ist das Ergebnis aber wirklich richtig gut.