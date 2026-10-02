Drei Saug- und Wischroboter für unter 400 Euro im Vergleich

Saug- und Wischroboter haben sich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt. Die Top-Modelle kosten aber zum Teil weit mehr als 1.000 Euro. Das ist ein Budget, das sicherlich viele Haushalte an die Grenzen bringt. Aber braucht man diese ganzen Features überhaupt? Wie viel schaffen kleinere Modelle? Wir haben einen Blick auf drei Geräte bekannter Hersteller geworfen, die ihr aktuell für unter 400 Euro kaufen könnt.

Der Roborock Qrevo S Pro für 399,99 Euro

Mit einer Saugleistung von 18.500 Pascal ist der Roborock ausreichend bestückt, um auf harten Böden gute Leistungen zu liefern. In Tests überzeugt er auf Hartböden wie etwa Laminat und saugt dort so gut wie alles auf. Nur in Ecken kommt er nicht ganz rein – wie alle drei Modelle in diesem Bericht verfügt der Saugroboter nicht über eine ausfahrbare Seitenbürste.

Positiv dagegen: Genau wie die anderen beiden Saugroboter verfügt auch der Roborock Qrevo S Pro über eine integrierte Kamera zur Hinderniserkennung. Die dahintersteckende Software scheint allerdings nicht ganz stimmig zu sein, denn viele kleinere Objekte wurden trotzdem nicht zuverlässig erkannt. Pluspunkte sammelt der Roborock Qrevo S Pro dagegen bei der Navigation im Raum selbst, die sehr gut und zuverlässig funktioniert. Die zwei Wischpads liefern ein solides Ergebnis und werden mit 75 Grad heißem Wasser gewaschen.

Interessant ist der Roborock Qrevo S Pro für 399,99 Euro aus meiner Sicht vor allem dann, wenn ihr bereits einen Roborock-Roboter im Einsatz habt, diesen nach einigen Jahren ersetzen möchtet oder einfach ein zweites Gerät für eine weitere Etage sucht.

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Der Ecovacs T90 Pro ist die Empfehlung für 349 Euro

Deutlich besser läuft es in Sachen Hinderniserkennung beim Ecovacs T90 Pro, der mit 349 Euro sogar noch ein bisschen günstiger ist. Von allen drei Modellen überzeugt er in dieser Kategorie am meisten, auch wenn er bei der Navigation selbst nicht ganz mit dem Roborock mithalten kann. Sollte die Zeit (wir reden hier von maximal 20 bis 30 Minuten) für euch kein kritischer Faktor sein, dann ist die Sache klar.

Denn auch beim Wischen ist der Ecovacs T90 Pro die Nummer eins, wenn das Budget nicht mehr zulässt. Die Wischwalze reinigt sich während der Fahrt selbst und entfernt Staub und Schmutz zuverlässig vom Boden. Hier sind die Wischpads, wenn sie nicht regelmäßig in der Station gewaschen werden, klar im Nachteil.

Problematisch wird es bei diesem Saugroboter nur, wenn hohe Teppiche vorhanden sind. Mit diesen kommt der Ecovacs T90 Pro nämlich nicht klar.

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Dreame L40 Ultra A für 329 Euro

Sollte euer Budget wirklich sehr knapp bemessen sein oder ihr vielleicht schon Dreame-Geräte im Einsatz haben, dann ist der Dreame L40 Ultra A noch eine Option. Er punktet mit einer relativ hohen Saugleistung von 24.000 Pascal und kann ein Wischpad sogar zur Seite ausfahren. Das ist auch interessant, um noch an den einen oder anderen Krümel zu gelangen, den die starre Seitenbürste vielleicht nicht erwischt.

Bei der Hinderniserkennung schneidet der Roboter besser ab als der Kandidat von Roborock. Auf der anderen Seite werden die Wischpads nicht mit heißem Wasser gewaschen. Ein solides Basis-Modell, das damit 329 Euro erstaunlich günstig ist.

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Es gibt einen klaren Favoriten

Sollte euer Budget begrenzt sein und ihr sucht trotzdem einen soliden Saug- und Wischroboter, dann solltet ihr den Ecovacs T90 Pro ins Auge fassen. Für 349 Euro bietet er euch alle wichtigen Features und die wohl beste Performance aller drei Geräte. Vergangene Woche lag der Preis noch bei 479 Euro, günstiger als jetzt gab es den Roboter bisher noch nicht. Klickt euch gerne auf die Produktseiten, um alle Details selbst zu vergleichen.