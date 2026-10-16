Nachdem sich Ooono mit der Abkehr von Blitzer.de selbst ins Aus geschossen hat, müssen Alternativen her. Eine davon ist der Verkehrswarner Drive One Pro, der auf ein Abonnement verzichtet und dennoch auf Daten von Blitzer.de zugreift. Und während die kleine Box zuletzt 79,95 Euro gekostet hat, könnt ihr euch den Drive One Pro aktuell erstmals für nur 59,95 Euro sichern.

Der Drive One Pro ist ein kompaktes Gerät mit Display, das Autofahrer vor Gefahren warnt und die aktuelle Geschwindigkeit anzeigt. Zusätzlich unterstützt es CarPlay, sodass die Warnungen auch auf dem Infotainment-Bildschirm des Fahrzeugs erscheinen. Für die Anbindung an Blitzer.de und für die CarPlay-Funktion fallen keine weiteren Kosten an. Es handelt sich also um einen echten Einmalkauf ohne laufende Gebühren.

CarPlay funktioniert nur mit der App auf dem iPhone

Die Verbindung zu CarPlay oder Android Auto läuft über die Drive-One-App, die auf dem Smartphone installiert sein muss und ihrerseits mit dem Auto gekoppelt ist. Wer kein CarPlay nutzt oder das Fahrzeug gar nicht damit ausgestattet ist, kann das Gerät einfach als kleines Zusatzdisplay verwenden. In beiden Fällen weist der Drive One Pro über einen lauten Signalton auf bevorstehende Gefahren hin.

Das Gerät warnt nicht nur vor festen und mobilen Blitzern, sondern auch vor Staus, Baustellen, Gefahrenstellen, Unfällen und Lasermessungen. Mit den beiden Tasten am Gehäuse können Fahrer Blitzer und Gefahren melden oder Entwarnung geben, wenn ein Stau oder Blitzer nicht mehr vorhanden ist. Der eingebaute Akku reicht für etwa 160 Stunden, danach wird er per USB-C aufgeladen.

Warum nicht nur Blitzer.de nutzen?

Blitzer.de bietet eine eigenständige App an, die auch über CarPlay-Support verfügt. Wer auf die Box verzichten kann, bezahlt für mobile Gefahren einmalig 9,99 Euro.

Ihr könnt selbst entscheiden: Mit dem Drive One Pro gibt es eine schnelle und einfache Möglichkeit, Gefahren zu melden, zudem gibt es auch hier Support für CarPlay, wenn die zugehörige App installiert ist. Wer ohnehin nur CarPlay nutzt, kann auch direkt die Blitzer.de-App verwenden, die deutlich günstiger ist. Wir hoffen natürlich, dass der Drive One Pro auch nach vielen Jahren den Dienst weiterhin so anbietet, doch wie Ooono zeigt, ist das nicht immer gewährleistet.

Und zum Schluss noch der ultimative Tipp: Wer sich immer an die Regeln hält, benötigt weder den Drive One Pro noch Blitzer.de. Und jetzt Feuer frei für eure Kommentare!