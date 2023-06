Dropbox Dash und Dropbox AI: KI-gestützte Neuheiten angekündigt

Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Wissensarbeit zu verändern. Im Laufe der Jahre hat Dropbox maschinelles Lernen in alle Produkte integriert und setzt KI ein, um User bestmöglich zu unterstützen, Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten, statt nach Inhalten zu suchen. Deshalb stellt Dropbox nun zwei KI-gestützte Neuheiten vor: Dropbox Dash und Dropbox AI.

Dropbox Dash: KI-gestütztes universelles Suchwerkzeug

Dropbox Dash ist eine KI-gestützte Universalsuche, die alle Tools, Inhalte und Apps in einer einzigen Suchleiste verbindet. Mit der Verknüpfung zu verwendeten Plattformen wie Google Workspace, Microsoft Outlook, Salesforce und mehr findet man alles schnell an einem Ort. So lassen sich zeitraubende Tätigkeiten überspringen – beispielsweise das Wechseln zwischen Apps, um Inhalte zu teilen, einem Meeting beizutreten oder einen freigegebenen Ordner zu finden. Da Dropbox Dash auf maschinellem Lernen basiert, lernt, entwickelt und verbessert es sich, je mehr es genutzt wird.

Neben der universellen Suche bietet die Dropbox Dash-Browsererweiterung zusätzliche Funktionen wie:

Stacks: Intelligente Sammlungen für Links, die es erlaubt, URLs schnell zu speichern, zu organisieren und abzurufen. Vergleichbar mit einer Wiedergabeliste bieten Stacks eine einfach zu teilende Organisationsebene für Cloud-Inhalte.

Startseite: Ein einziges Dashboard, über das man auf die Dash-Universalsuche zugreifen, Stacks anzeigen, Verknüpfungen zu kürzlich durchgeführten Arbeiten erhalten und Meetings starten kann, was die Navigation durch den Arbeitsalltag und die Priorisierung der Aufgaben maßgeblich erleichtert.​​

​​Schon bald soll Dash in der Lage sein, Informationen zu nutzen, um Fragen zu beantworten und relevante Inhalte mithilfe generativer KI anzuzeigen. ​​​​Dropbox Dash ist derzeit für ausgewählte Kunden in der Beta-Phase auf Englisch verfügbar. Hier kann man mehr über Dash erfahren und sich auf die Interessentenliste für die Demo setzen lassen.

Dropbox AI fasst Inhalte schnell zusammen

Dropbox AI nutzt Künstliche Intelligenz für eine smarte Dateivorschau. Denn Dropbox AI sorgt dafür, dass umfangreiche Dokumente oder Videos sowie Verträge und Besprechungsaufzeichnungen mit einem Mausklick kurz zusammengefasst werden, ohne mühsam große Dateien manuell durchsuchen zu müssen. Dafür stellen Nutzer und Nutzerinnen lediglich eine Frage und erhalten innerhalb von Sekunden die Antwort.

Dropbox AI für Dateivorschauen befindet sich derzeit in der Alpha-Phase. Ab heute wird die Funktion in den USA für die Dropbox Pro-Kundschaft verfügbar sein und in ausgewählten Dropbox-Teams zum Test eingeführt werden.