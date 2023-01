Dropbox: Update mit vollem Support für macOS 12.5 ab April

Der Cloud-Speicher-Anbieter Dropbox hat gestern angekündigt, dass er seinen Support für macOS 12.5 und später ausweiten wird. Alle User sollen das lang erwartete Update spätestens ab April erhalten können. Wer das Update bereits ausprobieren möchte, kann sich ab sofort die Beta-Version herunterladen.

Mit dem Release von macOS Monterey 12.3 im März letzten Jahres hatte Apple bestimmte Kernel-Erweiterungen für veraltet erklärt, die von Dropbox und OneDrive für ihre Clouddienste genutzt wurden. Das hatte zur Folge, dass Nutzerinnen und Nutzer Dateien, die ausschließlich online gespeichert waren, nicht mehr öffnen konnten, nachdem sie auf Monterey 12.3 upgedated hatten.

Ursprünglich hatte Dropbox ein Beta-Update seiner Mac-App schon für März 2022 angekündigt. Nach Verschiebungen auf das vierte Quartal 2022, ist es nun noch später geworden.

Kunden mit einem Basic-, Plus, Professional- und Family-Abo können auf die Betaversion zugreifen, wenn sie „Early Releases“ aktivieren und auf Benachrichtigungen achten, um dann per Opt-In auf die Beta zuzugreifen. Kunden mit Standard-, Advanced-, Enterprise- und Education-Bezahlplan müssen sich an den Kundenservice wenden, wenn sie Zugriff auf die Beta-Version erhalten möchten. Die Mac-App von Dropbox kann kostenfrei über die Dropbox-Webseite heruntergeladen werden.