Drops: Regenradar-App überarbeitet das Widget-Design

Mit der App Drops (App Store-Link) könnt ihr auf ein Niederschlagsradar zugreifen – gerade in den Sommermonaten, in denen häufig Schauer und Gewitter übers Land ziehen, eine gute Idee. Die Anwendung fürs iPhone, iPad und die Apple Watch lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen und benötigt neben 76 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde von Seiten des Entwicklerteams von Infoplaza bereits gedacht.

Die Verwendung von Drops ist einfach: Über einen Schieberegler könnt ihr im Regenradar in der Zeit springen, zudem gibt es auch eine Grafik, die anzeigt, zu welcher Uhrzeit wie viel Regen erwartet wird. Mit dabei ist auch eine stündliche Wettervorhersage für die nächsten 24 Stunden sowie eine Vorhersage für die nächsten 14 Tage. Für jeden Ort kann eingestellt werden, ob man vor bevorstehenden Schauern gewarnt werden möchte. Praktische Widgets könnt ihr für einen schnellen Überblick auch auf den Homescreen legen.

Und genau diese Widgets wurden mit dem aktuellen Update auf Version 4.8.0 von Drops nun grundlegend überarbeitet. „Wir haben unsere Widgets neu gestaltet“, berichtet dazu auch das Entwicklerteam im Changelog im deutschen App Store. „Genießen Sie einen frischen Look und verbesserte Funktionalität für schnelle Regen-Updates.“

Widgets stehen in drei Größen zur Verfügung

Insgesamt stehen in Drops Widgets in drei verschiedenen Kachelgrößen zur Verfügung: 2×2, 2×4 und 4×4, die jeweils die aktuelle Niederschlagsentwicklung für die nächsten Stunden in einem Diagramm für die zuvor fürs Widget ausgewählte Stadt anzeigen. Natürlich ist es auch möglich, gleich mehrere Widgets auf dem Homescreen zu platzieren, beispielsweise, wenn man die Regenentwicklung für mehrere Städte gleichzeitig im Blick haben möchte.

Drops finanziert sich über ein optionales Premium-Abo, mit dem sich die in der App eingeblendete Werbung entfernen lässt. Das Jahresabo kostet lediglich kleine 99 Cent und ist damit durchaus vertretbar, um die Arbeit des Entwicklerteams zu unterstützen. Das Update auf Version 4.8.0 steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen der App kostenlos im App Store zum Download zur Verfügung.