Duolingo Math: Kopfrechnen üben mit neuer Gratis-App

Der Name Duolingo ist euch sicherlich schon einmal über den Weg gelaufen, wenn ihr mit Hilfe eures iPhones oder iPads eine neue Sprache lernen wolltet. Nun gibt es von den Sprach-Experten eine neue Anwendung und auch hier dürfte relativ schnell klar sein, worum es geht: Duolingo Math (App Store-Link).

In Duolingo Math wird wenig überraschend Mathematik gelernt und trainiert. Dabei zielt das Entwicklerteam auf zwei verschiedene Nutzergruppen: Schülerinnen und Schüler können im Lern-Modus die ersten Schritte mit Grundschul-Mathematik machen, während Erwachsene und Fortgeschrittene auf das Gehirntraining zurückgreifen und dort mit Zahlen jonglieren können.

Duolingo Math richtet sich an Kinder und Erwachsene

„Mathe hat nicht gerade den Ruf, Spaß zu machen. Wir fanden, es war an der Zeit, das zu ändern“, erklärt Orlina Miller von Duolingo Deutschland. „Ähnlich wie bei unserer Sprachlern-App haben wir uns bei unserer Mathelern-App darauf konzentriert, das Lernen so reizvoll und fesselnd wie möglich zu gestalten – mit interaktiven Übungen, erklimmbaren Bestenlisten, lustigen Animationen und vielen bunten Charakteren, die Lernende anfeuern.“

Was ich klasse finde: Duolingo Math kann kostenlos und auf Wunsch auch ohne Anmeldung genutzt werden, zudem sind in der Anwendung keine In-App-Käufe enthalten. Etwas schade finde ich dagegen, dass man in den verschiedenen Themengebieten keine Schwierigkeitsstufen überspringen kann. Wer nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, für den ist die leichte Schwierigkeitsstufe nicht mal annähernd eine Herausforderung, sondern eher ein nerviger Zeitvertreib.

Bedenken sollte man außerdem, dass Duolingo Math zum Start ohne eine deutschen Lokalisierung ausgeliefert wird. Da der Fokus auf Zahlen und Mathematik liegt, ist das kein Beinbruch – für Grundschulkinder könnte das aber schon zu einer kleinen Herausforderungen werden, wenn sie noch gar keine Erfahrungen mit der englischen Sprache gesammelt haben.