Dynamic Notch: Neue Wallpaper-App mit speziellen Dynamic Island-Designs

Mit der iPhone 14 Pro-Generation gibt es erstmals ein Smartphone-Modell von Apple, das in der Notch am oberen Bildschirmrand auch interaktive Anzeigen darstellen kann – die sogenannte Dynamic Island. Auch Entwicklerteams kommen auf den Geschmack und kreieren spannende Möglichkeiten, um die Dynamic Island auszunutzen.

Mit Dynamic Notch (App Store-Link) ist nun eine neue Wallpaper-App im App Store erschienen, mit der sich passende Hintergrundbilder samt interessanter Designs für die Dynamic Island erstellen lassen. Der Download der iPhone-App ist grundsätzlich kostenlos und beinhaltet bereits einige Wallpaper sowie Dynamic Island-Designs. Wer alles freischalten möchte, kann die Vollversion über einen Einmalkauf in Höhe von 3,49 Euro als In-App-Kauf erwerben. Dynamic Notch ist etwa 89 MB groß, erfordert iOS 13.0 oder neuer, und lässt sich in englischer Sprache verwenden.

Entwickler Deepansh Jagga hat seine neue Wallpaper-App für das iPhone bereits zu Beginn dieses Monats bei Reddit vorgestellt. Wie der Name es bereits vermuten lässt, gibt es in Dynamic Notch eine Reihe von vorgestellten Wallpapern, die mit einem zusätzlichen Design für die Dynamic Island versehen und dann auf dem iPhone gespeichert werden können. Interessanterweise gibt es nicht nur spezifische Designs für die Dynamic Island des iPhone 14 Pro und Pro Max, sondern auch für die Notch von älteren iPhone-Modellen.

Batman-Silhouette in der Dynamic Island

Daher hat man beim ersten Start von Dynamic Notch auch das eigene iPhone-Modell auszuwählen, und bekommt dann entsprechende Designs präsentiert. Der Entwickler gibt an, dass mehr als 50 Designs für die Dynamic Island sowie über 90 Kreationen für die Notch zur Verfügung stehen. Zu Beginn wählt man entweder eines der vorgestellten Wallpaper aus oder lädt eines aus der Fotobibliothek in Dynamic Notch, und kann dann in einem zweiten Schritt aus den entsprechenden Designs für die Dynamic Island oder Notch auswählen. Es gibt lustige Optionen wie ein Pflaster, eine Batman-Silhouette oder einen langgezogenen Dackel, aber auch verlaufende Farben, einen Hund, eine Katze, Umrisse einer Stadt oder ein startendes Flugzeug.

Hat man sowohl das passende Wallpaper als auch das Design für Notch bzw. Dynamic Island gefunden und kombiniert, lässt sich das fertige Werk in der Fotobibliothek speichern und von dort aus wie üblich als Wallpaper einsetzen. Aktuell bekommt die Anwendung im App Store lediglich 2,3 von 5 Sternen, was sich mir persönlich nicht erschließt. Kostenlos gibt es bereits eine Reihe an Designs und Wallpapern, wer mehr möchte, kann die Vollversion ohne Abonnements oder versteckte Kosten erwerben.