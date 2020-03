Dyson 360 Heurist: Neuer Saugroboter ist jetzt verfügbar

In der vergangenen Woche haben wir bereits einen baldigen Marktstart vermutet, mittlerweile können wir verkünden: Der Dyson 360 Heurist kann ab sofort bestellt werden. Mit einem Preis von 999 Euro ist der Nachfolger des Dyson 360 Eye aber leider kein Schnäppchen. Was er alles drauf hat, erklären wir euch in diesem Artikel.

Optisch hat sich auf den ersten Blick zunächst einmal nicht viel geändert: Dyson setzt bei seinem neuen Saugroboter auf eine unveränderte Bauform. Das bedeutet in der Praxis: Mit rund 25 Zentimetern ist der Dyson 360 Heurist zwar deutlich schmaler als herkömmliche Saugroboter, mit einer Höhe von 12 Zentimetern aber auch deutlich höher. Ob das nun ein Vor- oder Nachteil ist, hängt wohl immer von den örtlichen Gegebenheiten ab.

mehr Informationen zum Dyson 360 Heurist auf der Hersteller-Webseite

Dank der Höhe des Roboters hat Dyson einen echten Staubsauger-Motor einbauen können, was zu einer besonders hohen Saugkraft führt. Zusammen mit der Bürstwalze, die sich über die gesamte Breite des Geräts erstreckt, soll so eine besonders gründliche Reinigung möglich sein, auch von Teppichen.

Dyson 360 Heurist soll mit verbesserter Navigation überzeugen

Im Vergleich zum Vorgänger soll vor allem die Navigation verbessert worden sein. Hier will der neue Dyson 360 Heurist vor allem mit zwei Details punkten:

Individuelle Reinigungszonen: Legen Sie bestimmte Bereiche fest und passen Sie das Verhalten des Saugroboters individuell an jeden Bereich an.

Legen Sie bestimmte Bereiche fest und passen Sie das Verhalten des Saugroboters individuell an jeden Bereich an. LED-Leuchtring: Acht LEDs arbeiten zusammen mit dem SLAM-Navigationsmodul, um den Saugroboter durch Ihr Zuhause zu navigieren, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Während der erste Punkt bei jedem modernen Saugroboter ein Muss ist, könnte vor allem die zweite Geschichte sehr interessant sein. In der Tat haben herkömmliche Saugroboter bei kompletter Dunkelheit ihre Probleme – und genau das soll beim Dyson 360 Heurist nicht passieren.

Und eine kleine Erklärung hätten wir abschließend auch noch für euch. Für was steht eigentlich das Heurist in Dyson 360 Heurist? Der Hersteller verrät auf seiner Webseite: „Unsere Ingenieure befähigten den Saugroboter zu heuristischem Verhalten (oder auch „Lernverhalten“). Dadurch kann er die Karte Ihres Wohnraums kontinuierlich verbessern. Mithilfe seines Speichers bestimmt er den nächsten Reinigungsort, berücksichtigt Ihre Anweisungen und ermittelt, wie er den Bereich am effektivsten reinigen kann.“

Ob das in der Praxis tatsächlich so funktioniert, wie von Dyson versprochen, haben wir bisher noch nicht ausprobieren können. Wir versuchen allerdings, in naher Zukunft eigene Erfahrungen mit dem neuen Saugroboter zu sammeln und würden uns dann noch einmal mit einem Testbericht bei euch melden.