Dyson stellt iPhone-Halterung für Staubsauger vor

Schon vor ein paar Jahren hätte ich eine offizielle Dyson-Pressemitteilung fast für einen Aprilscherz gehalten. Damals hat der britische Hersteller kurz vor dem 1. April den Dyson Zone vorgestellt, den ersten Kopfhörer mit eingebautem Luftreiniger. Und auch die heutige Neuankündigung hätte durchaus das Potential zu einem Aprilscherz gehabt: Das Dyson CleanTrace ist eine iPhone-Halterung für den aktuellen Dyson Gen5detect Akku-Staubsauger.

So ist sichergestellt, dass ihr das iPhone-Display und die MyDyson-App immer im Blick habt. Gleichzeitig kann so der LiDAR-Sensor eures iPhones genutzt werden. Unterstützt werden alle Pro-Modelle ab dem iPhone 12 Pro. Aber warum überhaupt?

So funktioniert Dyson CleanTrace

Mithilfe der LiDAR-Technologie kartografiert Dyson CleanTrace den Raum und zeigt in Augmented Reality die Reinigungspfade an, damit ihr erkennen könnt, wo im Raum bereits gesaugt wurde. Anschließend scannt das Tool mit Hilfe des iPhones den Raum erneut, um ausgelassene Stellen zu identifizieren. Die im Dyson Gen5detect vorhandene Technologie erfasst und zählt dazu die Staubpartikel akustisch.

Eine ähnliche Technik verwendet Dyson auch schon bei seinem Roboter. Dieser kann so besonders verschmutzte Bereiche gründlicher Reinigung und zeigt nachher auf der Karte des Raums auch an, wo der Boden besonders schmutzig war.

Preis der iPhone-Halterung ist bisher noch nicht bekannt

Die Dyson CleanTrace soll zusammen mit einem Software-Update im Juni 2024 erscheinen, einen genauen Preis hat Dyson bisher aber noch nicht bekannt gegeben.

Etwas enttäuscht bin ich von der Tatsache, dass nur der neue Dyson Gen5detect unterstützt wird und nicht die vielen anderen Staubsauger von Dyson. Aus meiner Sicht gibt es keine technische Begründung dafür, denn die gesamte Erkennung der Räumlichkeiten wird ja vom iPhone übernommen.

Und packe ich tatsächlich jedes Mal mein iPhone an den Staubsauger? Das bezweifle ich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Viel spannender hätte ich es gefunden, wenn eine solche LiDAR-Funktion direkt in den Akku-Staubsauger integriert worden wäre – in den meisten Robotern hat sich die Technik ja bereits bewährt.

