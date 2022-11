E-Mails in Deutschland: 52 Prozent nutzen primär GMX und WEB.DE

Bei der privaten oder geschäftlichen Kommunikation spielt die E-Mail nach wie vor eine große Rolle. Auch bei uns in der Redaktion trudeln täglich so einige Nachrichten ein, sei es von Herstellern, Entwicklerteams oder unseren Usern. Während wir die Möglichkeit haben, auf unsere eigenen @appgefahren.de-Adressen zuzugreifen, sieht es für viele Personen vor allem im privaten Bereich anders aus.

An dieser Stelle kommen E-Mail-Dienstleister ins Spiel. Zwar ermöglicht auch Apple die kostenlose Nutzung einer iCloud-Mailadresse, ebenso wie Google oder Microsoft, allerdings scheinen insbesondere deutsche Nutzer und Nutzerinnen primär auf zwei E-Mail-Provider zu setzen. Die beiden Dienste GMX und WEB.DE kommen zusammen auf 52,1 Prozent und belegen damit die vorderen Plätze. Anders gesagt: Mehr als die Hälfte der Deutschen, die E-Mails zur Kommunikation verwenden, nutzen als primäre E-Mail-Adresse entweder GMX oder WEB.DE.

Dies ergab eine repräsentative Studie, die von Convios Consulting im Auftrag von GMX und WEB.DE erstellt wurde. Für die Studie wurden im August 2022 insgesamt 1.000 Personen ab 16 Jahren befragt. Der Anteil von WEB.DE am deutschen E-Mail-Markt beträgt 26,4 Prozent, der von GMX noch 25,7 Prozent. Auf dem dritten Rang landete Gmail, das E-Mail-Angebot von Google, mit 15,4 Prozent. Auf Platz vier der am meisten genutzten E-Mail-Dienste liegt mit 8,6 Prozent Outlook.com von Microsoft. Der deutsche E-Mail-Anbieter T-Online hat am heimischen E-Mail-Markt einen Anteil von 8,3 Prozent und liegt damit auf Platz fünf. Den US-Dienst Yahoo nutzen 2,4 Prozent der Deutschen. Apples iCloud-Mail kommt nur auf 1,3 Prozent – noch hinter Diensten wie Freenet, AOL oder 1&1.

Mobile Nutzung meist über eigene Apps der E-Mail-Anbieter

Die Mehrheit (52 Prozent) setzt auf Einfachheit und nutzt ausschließlich ihre Hauptadresse. Genutzt wird die E-Mail vor allem auf dem Smartphone (65,9 Prozent) und dort am häufigsten (46,4 Prozent) über die App des jeweiligen E-Mail-Anbieters. Auf vorinstallierte Mail-Apps des Smartphone-Betriebssystems setzen 37,9 Prozent der mobilen E-Mail-User, auf Webmail im mobilen Internet-Browser rund ein Drittel (36,2 Prozent). Smartphone-Apps von Drittanbietern spielen bei der mobilen E-Mail-Nutzung mit 3,4 Prozent nur eine deutliche geringere Rolle.

Grafik: Convios Consulting.