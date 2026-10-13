eBike Flow: Neue Funktionen für Fahrräder mit Bosch-Motor

Ich bin nun seit fast einem Monat mit meinem Cube Editor Hybrid unterwegs, meinem ersten eBike überhaupt. Und was soll ich euch sagen? Es ist schon ziemlich entspannt, die knapp 10 Kilometer zur Arbeit mit einem ordentlichen Rückenwind zu absolvieren. Rund 27 Minuten benötige ich für eine Fahrt, das sind nur ein paar Minuten länger als mit dem Auto – und das mit deutlich weniger Stress und viel umweltfreundlicher.

Im Cube Editor Hybrid, ich habe mich ganz konkret für die vollausgestattete Variante SLT 400X FE mit Riemenantrieb entschieden, steckt ein Bosch SX Motor mitsamt Systemcontroller. Über diesen kann auch eine Anbindung zur eBike Flow Anwendung von Bosch hergestellt werden, über die zusätzliche Funktionen zur Verfügung stehen. Und wie ich in dieser Woche festgestellt habe, kommen dort auch mal neue Funktionen hinzu.

Das ist neu im Herbst-Update für eBike Flow

Das aktuelle Update auf Version 1.38.2 bringt neue Funktionen für die Motoren Performance Line CX-R (BDU386Y), Performance Line CX (BDU384Y) und die Cargo Line (BDU384Y). Also leider nicht für mich, ganz unerwähnt lassen möchte ich die neuen Funktionen aber nicht.

Traktionskontrolle: Diese Funktion reguliert das Drehmoment des Motors und kann so verhindern, dass das Hinterrad durchdreht. Die Traktionskontrolle kann für jeden Fahrmodus individuell angepasst werden.

Drivetrain Tensioner: Für diese Funktion hatte Bosch anscheinend keine Übersetzung parat. Sie dient dazu, den Antriebsstrang vorzuspannen, um den Leerweg am Pedal zu reduzieren. Diese Funktion kann ab sofort manuell für jeden Fahrmodus aktiviert werden.

Für alle Fahrräder mit Bosch-Motor gibt es ab sofort eine Anzeige der restlichen Ladezeit. Diese wird auf einem angeschlossenen Display angezeigt, ausgenommen ist lediglich das Modell „Intuvia 100“. Zudem ist die verbleibende Ladezeit auch in der App sichtbar, allerdings nur mit einem ConnectModule und dem Flow+ Abonnement. Letzteres hätte bei so einer Basis-Funktion nicht unbedingt sein müssen.