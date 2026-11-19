Erst vor ein paar Wochen hat Amazon neue Alexa-Geräte vorgestellt, das Highlight war sicherlich der neue Echo Time. Eine aufgemotzte Version des Echo Spot, allerdings mit einem vollflächigen Display auf der Vorderseite. Mit einem Preis von 214,99 Euro ist die neue kleine Kugel, die besonders auf dem Nachttisch eine gute Figur machen soll, aber nicht unbedingt ein Schnäppchen. Jetzt könnt ihr deutlich günstiger zuschlagen.

Im Rahmen der Black-Friday-Angebote bekommt ihr den Echo Time in den drei Farben Graphit, Korallenrosa und Weiß für 159,99 Euro und könnt damit 55 Euro sparen. Die sonst 10 Euro teurere Kids-Edition in kosmischer Limette oder galaktischer Weintraube, zwei wirklich spannende Farben, bekommt ihr ebenfalls für 159,99 Euro. Und das sogar inklusive einem Jahr Kids+.

Das kann der Echo Time

Auf den ersten Blick wirkt der Echo Time wie eine gewöhnliche Uhr. Er hat einen runden 3,2-Zoll-Touchscreen, aber keine Kamera. Aus Hunderten Zifferblättern lässt sich das passende auswählen, darunter klassische Analoguhren, Naturmotive und saisonale Designs. Ein Sprachbefehl wie „Alexa, ändere das Uhren-Design auf Natur“ genügt. Natürlich wird auch Alexa+ unterstützt.

Der Echo Time bietet eine optionale intelligente Weckfunktion. Statt zur festen Minute zu klingeln, erkennt er leichtere Schlafphasen und weckt irgendwann innerhalb von 10 bis 60 Minuten vor der eingestellten Zeit. Möglich macht das Omnisense, Amazons Sensorfusion. Temperatursensoren und Präsenzerkennung beobachten die Schlafroutine, und Ultraschall erfasst Atmung und Nähe, ganz ohne Wearable.

Die ersten Eindrücke aus der Praxis

Leider habe ich mein Testgerät erst gestern erhalten und damit noch nicht wirklich ausführlich genutzt. Was mir sehr gut gefällt, ist der Formfaktor, die kleine Kugel macht sich mit dem großen Display optisch wirklich sehr gut. Die übliche Alexa-Steuerung ist natürlich absolut kein Problem.

Bei den Uhren und den Designs gibt es wirklich sehr viel Auswahl, die einzelnen Zifferblätter lassen sich auch noch weiter individualisieren und nach den eigenen Vorstellungen anpassen. Den neuen Nachtmodus und die Schlaferkennung habe ich noch nicht getestet.

Die Musikwiedergabe via Apple Music ist problemlos möglich. Die Klangqualität ist aus meiner Sicht nicht ganz auf dem Niveau eines HomePod mini, aber bis zum mittleren Lautstärkebereich in Ordnung. Für ein bisschen Musik nebenbei auf jeden Fall gut genug.