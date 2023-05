EcoFlow Delta 2 Max vorgestellt & Anker PowerHouse im Angebot

Am Dienstag steht die Eröffnung der EcoFlow-Zentrale in Düsseldorf an – und auch der offizielle Marktstart der PowerStream-Balkonkraftwerk-Lösung von EcoFlow. Eine spannende Geschichte, die ich auf jeden Fall für euch verfolgen werden.

Passend dazu hat EcoFlow in dieser Woche bereits eine neue Powerstation vorgestellt, die mit dem PowerStream-System kompatibel sein wird: Die EcoFlow Delta 2 Max. Die EcoFlow Delta 2 Max wird ab dem 31. Mai im EcoFlow-Shop und über Amazon erhältlich sein und verfügt über eine Kapazität von 2 Kilowattstunden, die per Extra-Batterien auf bis zu 6 Kilowattstunden erweitert werden kann.

Als Bundle zusammen mit dem trag- und kombinierbaren 400-W-Solarmodul wird die Delta 2 Max mit einem Rabatt von 149 Euro mit einem Preis von 2.899 Euro angeboten. Einzeln schlägt die DELTA 2 Max zu einem Preis von 2.099 Euro zu Buche. Zur Erweiterung der Kapazität kann eine Delta 2 Max Extra-Batterie separat für 1.499 Euro erworben werden.

Besonders beeindruckend bei der Delta-Serie ist die schnelle Aufladung. Dank einer AC-Eingangsleistung von 2300 Watt und einer maximalen Solarleistung von 1000 Watt stellt die DELTA 2 Max die Energieversorgung in kürzester Zeit sicher. Mit AC-Laden dauert der Ladeprozess von 0 auf 100 Prozent nur 81 Minuten, während die Solarladung dafür lediglich 2,3 Stunden benötigt. Die beiden Ladetechniken können sogar miteinander kombiniert werden, um den Akku noch schneller zu laden.

Anker reduziert zwei seiner Top-Modelle

Ein weiterer Hersteller, der auf langlebige und hochwertige Technik setzt, ist Anker. Der Hersteller hat jetzt an der Preisschraube gedreht und bietet unter anderem das große PowerHouse 767 mit einem Rabatt von satten 600 Euro an. Für den 2 Kilowattstunden fassenden Akku mit Tragegriff und Rädern bezahlt ihr aktuell „nur“ noch 1.899 Euro.

Falls es nicht ganz so groß sein muss: Das PowerHouse 757 knackt erstmals die magische Tausend-Euro-Marke und kann für 999 Euro erworben werden. Auch hier kann sich die Ausstattung mit mehreren Steckdosen, USB-Ports und LED-Licht sehen lassen.

