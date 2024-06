EcoFlow PowerStream: Balkonkraftwerk jetzt mit 800 Watt Upgrade

Nach dem Start des ersten Solarpakets war Anker einer der ersten Hersteller, der für seinen bestehenden Mikro-Wechselrichter ein Upgrade von 600 auf 800 Watt durchgeführt hat. Jetzt ist auch EcoFlow soweit: Der asiatische Hersteller erlaubt nun ebenfalls eine erhöhte Ausgangsleistung für seine Balkonkraftwerke.

Dazu ist zunächst ein Update der EcoFlow-App notwendig, die ab sofort in Version 5.4.0 im App Store zum Download bereit steht. Direkt danach könnt ihr in der App nach den Firmware-Updates 1.0.1.211 und 1.1.4.61 für den PowerStream-Wechselrichter suchen. Sind alle Updates durchgeführt, lässt sich die Ausgangsleistung in der App auf 800 Watt erhöhen.

Außerdem gibt es weitere Neuigkeiten. So „unterstützt die Automatisierungsfunktion jetzt mehr Auslösebedingungen und ist mit mehr Geräten kompatibel“, ist in der Beschreibung des Updates zu lesen.

Drittanbieter-Geräte bei EcoFlow noch in Arbeit

Zudem arbeitet EcoFlow daran, noch mehr Geräte von Drittanbietern mit seinen Systemen kompatibel zu machen. In der App können jetzt nicht mehr nur Shelly-Produkte hinzugefügt werden, sondern auch Thermostate von Nest und drei smarte Steckdose von Tapo.

Zumindest was die Shelly-Funktionalität angeht, konnte ich aber noch keine positiven Erfahrungen machen. Zwar wird mein Shelly Pro 3EM als kompatibel angezeigt, kann aber weiterhin nicht in der EcoFlow-App verknüpft werden.