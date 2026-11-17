Erst vor ein paar Tagen hat euch Frederick ausführliche Eindrücke zum neuen EcoFlow Stream AC 5000 geliefert, einer praktischen Ergänzung für bestehende Solaranlagen ohne oder mit zu wenig Speicher. Bei mir wartet noch die EcoFlow Stream 5000, quasi das „Balkonkraftwerk“ des Herstellers, auf einen Einsatz, aktuell ist das Wetter mit vier im Schatten liegenden Modulen jedoch nicht ganz passend. Trotzdem gibt es in dieser Woche spannende Neuigkeiten von EcoFlow, denn der lokale Modus ohne Cloud ist da.

Seit heute wird das entsprechende Update ausgerollt, spätestens bis nächste Woche solltet ihr auf die neue Funktion zugreifen können. Mit dem Update können Besitzer eines Stream AC 5000 und Stream 5000 wesentliche Funktionen über ihr Heimnetzwerk überwachen und steuern, ohne auf die EcoFlow Cloud angewiesen zu sein.

Sollte die Internet-Verbindung abbrechen oder EcoFlow tatsächlich irgendwann seine Server abstellen, dann arbeitet Stream einfach weiter. Der Modus wird in den Einstellungen der EcoFlow-App aktiviert, danach kommuniziert die Anwendung direkt über das Heimnetzwerk mit den Batteriespeichern.

Was im lokalen Modus von EcoFlow funktioniert und was nicht mehr geht

Im lokalen Modus sieht man Energieflüsse, Gesamtleistung, Batterieladestand und Gerätestatus in Echtzeit und kann einige ausgewählte Funktionen nutzen, darunter Eigenverbrauch, Batterielademanagement, Einstellungen zur Netzladeleistung und Einspeisesteuerung. Auch die Darstellung von mehreren Stream-Geräten in einem Netzwerk wird unterstützt. Statistiken werden dagegen nicht gespeichert, weder lokal noch in der Cloud.

Fernzugriff und Cloud-basierte Funktionen, darunter AI Mode, der zeitbasierte Custom Mode, historische Statistiken, Firmware-Updates, Gerätefreigabe, Automatisierungen und Cloud-abhängige Drittanbieter-Interaktionen, sind im lokalen Modus pausiert und stehen nach dem Wechsel zurück in den Cloud-Modus wieder zur Verfügung.

Falls ihr Home Assistant nutzt, ist die neue Aktualisierung für euch ebenfalls sehr spannend. EcoFlow stellt eine eigene offizielle Integration bereit, mit der sich Stream in eine bestehende Home-Assistant-Umgebung einbinden lässt. Die Integration kommuniziert über eine lokale Modbus-TCP-Schnittstelle mit den Stream-Produkten.