EcoFlow STREAM AC 5000: Starker PV-Speicher im Test

Das graue Wetter schlägt nicht nur aufs Gemüt, sondern sorgt auch dafür, dass der Ertrag einer Photovoltaikanlage ziemlich mau ausfällt. Obwohl meine Anlage auf dem Dach mit 15,6 kWp durchaus groß bemessen ist, fülle ich meinen Speicher nur an den Tagen, an denen sich die Sonne blicken lässt. Durch die Größe der Anlage decke ich zumindest tagsüber den Grundbedarf. Springt die Wärmepumpe an, ist ein Netzbezug oftmals nicht zu umgehen.

Während für PV-Besitzer die dunkle Jahreszeit ein Trauerspiel ist, sieht es zwischen April und Oktober deutlich besser aus. In dieser Zeit habe ich so viel Überschuss, dass ich mehr einspeise, als ich verbrauchen kann. Um möglichst wenig Strom zu verschenken (ja, ich bekomme 8 Cent vergütet …), ist ein Speicher die beste Wahl. Denn so lässt sich der Strom auch nutzen, wenn die Sonne längst untergegangen ist.

Das ist meine Ausgangslage

Im Zuge meiner Komplettsanierung habe ich gleich eine Photovoltaikanlage mit Speicher eingerichtet. Meine Anlage von SMA ist mit einem Speicher von BYD verbunden, der mit 10 kWh durchaus gut bestückt ist. Doch auch in den Wintermonaten komme ich nicht drum herum, Strom aus dem Netz zu beziehen, da die Tage kurz sind und die Sonnenausbeute gering ist. Um zumindest die Tage zu nutzen, an denen die Sonne scheint, setze ich für diesen Test zusätzlich auf den EcoFlow STREAM AC 5000.

Ausgestattet mit 5 kWh, liefert er im kompakten Format noch einmal einen Puffer, damit ich an einigen Tagen über die Nacht komme. Und während mein großer BYD-Speicherblock im Keller gut aufgehoben ist, kann ich den STREAM AC 5000 überall dort aufstellen, wo eine Steckdose in der Nähe ist. Gleichzeitig finde ich das hochwertige Design mehr als gelungen, was auch ein Upgrade im Vergleich zum Vorgänger darstellt.

Mit 29,5 x 48,9 x 28,7 Zentimetern ist der Speicher durchaus als kompakt zu bezeichnen. Mit einem Gewicht von 44,6 Kilogramm ist er allerdings für einen festen Aufstellort gemacht, wobei die beiden Tragegriffe ein schnelles Umstellen ermöglichen. Bei diesem Gewicht macht das nicht so viel Spaß, dafür kann man sich das Fitnessstudio sparen. Da das Gehäuse nach Norm IP65 gegen Staub und Strahlwasser geschützt ist, lässt sich der Speicher auch draußen aufstellen. Mit der integrierten Akkuheizung liegt der Betriebstemperaturbereich zwischen -20 und +50 Grad. Der Akku freut sich aber, wenn er bei Raumtemperatur arbeiten darf, was auch den Verschleiß verringert.

EcoFlow STREAM AC 5000 ist schnell einsatzbereit

Der Speicher ist fix im Einsatz, denn ihr benötigt lediglich eine Steckdose in der Nähe. Wer möchte, kann den Akku per Haken und Schraube fest an der Wand montieren. Über ein einziges Kabel, das sicher auf der Rückseite einrastet, verbindet sich der Akku mit dem Stromnetz.

Der vorgeladene Akku kann aber nur dann intelligent laden und entladen, wenn auch eine Messvorrichtung vorhanden ist. Da bei mir der hauseigene Smart Meter von EcoFlow nicht lieferbar war, setze ich auf den Smart Meter von Shelly, der problemlos mit EcoFlow zusammenarbeitet. Der Einbau eines solchen Smart Meters muss von einer Fachkraft erfolgen, denn Umbauten am Zählerschrank sind nur so zulässig. Das ist kein großer Akt, nicht wirklich teuer und schnell erledigt – wenn man einen Termin bekommt.

Den Speicher online bringen

Sobald der STREAM am Netz hängt und der Smart Meter im Kasten sitzt, lässt sich der Akku blitzschnell mit dem Smart Meter koppeln. Erst dann erkennt das System, wie viel Strom gerade vom Dach kommt, ob ein Überschuss besteht oder ob Strom ins Netz abgegeben wird.

Besonders wichtig ist natürlich die Leistung, die EcoFlow mit maximal 2.500 Watt angibt. Eine Leistung von 3.000 Watt gibt es erst dann, wenn mindestens ein weiterer Akku gekoppelt ist. Im steckerfertigen Betrieb ist die Einspeisung allerdings weiterhin auf 800 Watt gedrosselt. Diese Grenze lässt sich auf das Maximum erhöhen, wenn man wie ich eine komplette PV-Anlage im Einsatz hat, die solche Lasten ohne Probleme stemmen kann. Dafür ist aber ein manueller Antrag notwendig. Diesen habe ich noch nicht gestellt, sodass ich nur mit 800 Watt arbeiten kann.

Bei mir zu Hause gibt es mit meinem bestehenden Speicher natürlich eine besondere Situation. Eigentlich richtet sich der AC-gekoppelte EcoFlow-Akku an Leute, die eine PV-Anlage im Einsatz haben und einen Speicher nachrüsten wollen. Zusammen mit meiner SMA-Anlage verhält sich das bei mir wie folgt: Zuerst wird der Grundbedarf bedient. Bei Überschuss lädt zuerst mein BYD-Akku, danach ist der EcoFlow STREAM an der Reihe. Spannend wird es umgekehrt: Wenn mein Haus mehr Strom benötigt, als vom Dach kommt, zieht meine Anlage zunächst den EcoFlow-Speicher leer. Danach geht es an die BYD-Reserven.

Smarte Steuerung in der EcoFlow-App

Alle wichtigen Daten lassen sich in der App von EcoFlow einsehen. In der Übersicht zeigt eine grafische Darstellung, wie viel Strom vom Dach kommt, ob geladen oder entladen wird und wie viel Strom ins Netz geht. Besonders spannend sind die Modi und Zeitpläne, mit denen ihr das Verhalten des Speichers an euer Haus anpassen könnt.

Ich habe mich für den Eigenverbrauchs-Modus entschieden, um zu vermeiden, dass Strom kostenlos ins Netz abgegeben wird. Das ist in den Wintermonaten auf jeden Fall die richtige Wahl. Wenn die Sonnenstunden zunehmen, könnte ich auch auf den intelligenten Modus wechseln, der den Akku smarter lädt und entlädt, sodass ich noch ein paar Cent Gewinn machen kann. Allerdings heißt das auch, dass die Lebensdauer durch mehr Ladezyklen verkürzt wird. Laut Hersteller liefert der Akku nach 10.000 Ladezyklen weiterhin mindestens 60 Prozent der ursprünglichen Kapazität.

In den Statistiken könnt ihr verschiedene Daten aufrufen und zum Beispiel einsehen, wie viel Solarstrom in den Speicher geflossen ist und zu welchen Uhrzeiten er besonders schnell entladen wurde. Darüber hinaus zeigt die App an, wie viel Geld man durch den Einsatz des Akkus und der Einspeisung gespart hat. Hier gilt: Durch den relativ hohen Einstiegspreis amortisiert sich ein solcher Akku erst nach vielen Jahren. Die genaue Rechnung ist für jeden Haushalt individuell, sodass ich hier keinen pauschalen Wert angeben kann und will.

Insgesamt finde ich die EcoFlow-App gelungen und einfach zu bedienen. Die entsprechenden Modi sind gut erklärt, sodass auch ein Laie die richtige Entscheidung trifft.

Der EcoFlow STREAM AC 5000 arbeitet nach der Einrichtung ohne weiteres Zutun. Er passt zudem seine Leistung zügig an, sodass auch Spitzenlasten im Sekundentakt abgefedert werden, zum Beispiel ein Föhn, der Wasserkocher oder die Waschmaschine. Je nach Gerät reichen 800 Watt leider nicht aus, doch auch hier hat der EcoFlow-Speicher zumindest eine Lösung parat.

Der STREAM AC 5000 verfügt nämlich über eine Off-Grid-Steckdose, die angeschlossene Geräte in der Nähe mit Strom versorgen kann. Während man sonst auf maximal 800 Watt begrenzt ist, liefert die Off-Grid-Steckdose bis zu 2.500 Watt und kann so auch Geräte versorgen, die hungriger sind. Ich habe meine mobile Klimaanlage für den Test angeschlossen, die sich problemlos über den Akku betreiben ließ.

Der Akku arbeitet leise, aber nicht lautlos

Da ich den EcoFlow-Akku im Keller platziert habe, ist mir die Geräuschkulisse ziemlich egal. Wer den Speicher jedoch im Wohnraum aufstellt und sich an jeglichen Geräuschen stört, wird nicht ganz glücklich. Obwohl der Betrieb auch bei hohen Lasten ziemlich leise ist, ist der Speicher nicht lautlos. Vor allem bei Spitzenlasten lässt sich ein kleines Surren wahrnehmen. Außerdem erzeugt der Akku beim Laden Wärme, sodass das Gehäuse warm wird. Meine Wärmebildkamera hat bei hoher Last circa 40 Grad gemessen, was überhaupt kein Problem darstellt. Etwas heißer wird es auf der Rückseite: Hier schlägt meine Kamera an den Kühlrippen bei circa 60 Grad aus.

AC-gekoppelte Systeme wandeln oft um

Im Vergleich zum EcoFlow STREAM 5000 erfolgen bei der AC-gekoppelten Variante mehrere Umwandlungen, die immer ein paar Prozentpunkte Verlust mit sich bringen. Der Solarstrom wird zuerst vom Wechselrichter der PV-Anlage in Wechselstrom umgewandelt. Der Akku wandelt ihn dann zum Laden zurück in Gleichstrom und beim Entladen erneut in Wechselstrom um. Je nach Leistung und Betrieb können das rund 20 Prozent sein, was für diese Gerätekategorie aber typisch ist.

Effektiver ist der EcoFlow STREAM 5000, da sich hier Solarmodule direkt anschließen lassen. Das ist zum Beispiel für ein Balkonkraftwerk die richtige Lösung.

Mein Fazit zum EcoFlow STREAM AC 5000

Mit seinen hochwertigen Materialien, dem schönen Design und den praktischen Funktionen ist der EcoFlow STREAM AC 5000 ein empfehlenswerter Speicher für Nutzerinnen und Nutzer, die bereits eine PV-Anlage im Einsatz haben. Der Anschluss ist schnell erledigt, die Einrichtung per App einfach und die Nutzung im Alltag quasi automatisiert. Es gibt erweiterte Funktionen, unter anderem Support für dynamische Stromtarife oder eine Erweiterbarkeit auf bis zu 90 kWh.

Durch die zusätzliche Steckdose lässt sich die 800-Watt-Grenze zumindest für ein Gerät umgehen. Wer mehr Power will, benötigt eine professionelle Installation, denn dann können auch 2.500 Watt ans Haus abgegeben werden. Positiv ist auch das Display am Akku selbst, das den aktuellen Akkustand anzeigt. Ein paar Abstriche muss man beim Gewicht und bei den systembedingten Wandlungsverlusten machen.

Unterm Strich bietet der EcoFlow STREAM AC 5000 aber ein durchdachtes Gesamtpaket, das sich flexibel erweitern lässt.

Preis und Verfügbarkeit

Der EcoFlow STREAM AC 5000 kostet regulär 1.499 Euro. Damit sich die Anschaffung schneller bezahlt macht, ist der Preis zum Black Friday aktuell auf faire 1.299 Euro gefallen. EcoFlow selbst spricht von einer jährlichen Ersparnis von bis zu 2.827 Euro und einer geschätzen Amortisationszeit von 2,19 Jahre. Diese Rechnung wird in der Praxis wohl kaum aufgehen, sodass sowohl die Einsparungen als auch die Zeit, bis sich die Anlage bezahlt macht, deutlich länger sind.